 

NTD – «большая потеря» — Египет ищет, кем заменить российских туристов

12.03.2022, 3:15, Новости дня
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Туристическая отрасль Египта оказалась под ударом, поскольку в стране стало намного меньше отдыхающих из России. Как передаёт NTD, сейчас Каир исследует новые пути привлечения иностранных гостей из Западной Европы, включая Великобританию, Германию, Испанию и Францию, а также из Венгрии и стран Персидского залива. Кроме того, рассматриваются варианты доставки россиян из третьих стран, если будут позволять санкции.

Египет исследует новые пути привлечения иностранных гостей. Туристическая отрасль оказалась под ударом, поскольку стало намного меньше отдыхающих из России. Так, рассматриваются варианты доставки россиян из третьих стран, если будут позволять санкции.

ГАДА ШАЛАБИ, вице-министр туризма Египта: Это большая потеря не только для Египта, но и для всех стран, которые зависят от этого рынка. Особенно в нынешней ситуации, когда европейские страны, страны Западной Европы ещё не ослабили ограничения на поездки до уровня, который был до 2019 или 2020 года.

Сейчас в страну прибывают пустые самолёты из России, которые вывозят отдыхающих домой. Тем же, кто пока не может уехать, также предлагают выход.


ГАДА ШАЛАБИ: Правительство вмешалось и проявило заботу о туристах. Любой может остаться по льготным тарифам. В противном случае их разместят в трёхзвёздочных отелях бесплатно.

Теперь Египет намерен уделять больше внимания привлечению туристов из Западной Европы, включая Великобританию, Германию, Испанию и Францию, а также из Венгрии и стран Персидского залива.

Одна из главных проблем — рост цен на топливо, что сделало дороже авиабилеты и туристические пакеты.

Дата выхода в эфир 11 марта 2022 года.



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