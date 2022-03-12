Мнение: О пределе возможного… Кто отыграет назад?

У всего есть предел. У терпения, у голодания, у готовности «стойко переносить тяготы и лишения»…

Тем более, существует предел и у экономики. Которая сама по себе весьма уязвима к «антиэкономическим» решениям и действиям властей. Таким, как война санкций, например. Это действительно по разрушительной способности — как оружие массового уничтожения.

И хотя прошло чуть более двух недель с начала нынешней «острой фазы» большой санкционной войны, плоды которой даже толком не успели отразиться в макростатистике, кто-то уже начинает ломаться под бременем ограничений…

Евросоюз подошёл к пределу своих возможностей в кампании экономических санкций против России. Об этом заявил верховный представитель #ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире радио FranceInfo. «Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что можем сделать. Мы сделали всё, что могли», — заявил Боррель (цитата по ТАСС).

Глава европейской дипломатии пояснил, что уже введённые Евросоюзом санкции достаточно серьёзны и «лягут тяжелым бременем на российскую экономику». А вот говоря о возможности отказаться от российских поставок газа и нефти вслед за #США, Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу будет намного труднее принять аналогичное решение из-за большого уровня импорта, тогда как Вашингтону эта мера не добавила сложностей из-за небольших объёмов импорта из России. «Говорить «Я не буду делать то, чего я уже не делаю» — это не имеет большого значения», — резюмировал еврочиновник.

Собственно, и Штатам сейчас нелегко. По данным Goldman Sachs, в настоящий момент мировой нефтяной рынок ежедневно недополучает морских поставок нефти и нефтепродуктов из РФ примерно на 3 млн баррелей. Это, согласно подсчётам банка, делает текущий #кризис пятым по масштабу с 1956 года.

Конечно, удорожание «чёрного золота» началось задолго до специальной военной операции Вооружённых сил РФ. Но она добавила нервозности трейдерам, которые теперь сомневаются в радужных перспективах одного из крупнейших поставщиков нефти на мировой рынок. Всё это учтено в ценах, и свидетели краха ненавистной Америки могут полюбоваться на «разгул инфляции» в крупнейшей экономике мира.

Цены на бензин в США действительно растут. Но тут нужно учитывать, что современные автомобили потребляют меньше топлива, чем их аналоги пять-шесть лет назад. То есть, удар по карману среднего Джона совсем не так силён, как может показаться.

В Европе всё действительно несколько хуже, и глава ЕЦБ Кристин Лагард уже откровенно предупреждает:

• #инфляция будет повышенной дольше, чем ожидалось, её ускорение вызвано взлетевшими ценами на энергоносители;

• инфляционные риски всё более смещены в сторону повышения;

• прогноз по росту ИПЦ на 2022 год повышен с 3.2% до 5.1%, на 2023 — с 1.8% до 2.1%.

То есть, инфляционный всплеск ожидается мощным, но коротким. Переживёт ли его Европа? Скорее да, чем нет. Она и худшие вещи переживала. Так что лучше бы россиянам обратить внимание на то, что происходит в России. Здесь поводов для тревог больше.

Согласно первому после начала специальной военной операции Вооружённых сил РФ макроэкономическому консенсус-прогнозу, в текущем году Россию ожидают:

• обвал ВВП на 8.0% в 2022 году и «символический» рост на 1%, в пределах статпогрешности, в 2023 г.;

• 20%-я инфляция в 2022 году и 8% в 2023-м;

• Среднегодовой курс доллара к рублю останется трёхзначным.

Всё это не связано с той операцией напрямую, в основном это негативный эффект западных санкций, усугубившихся массовым «исходом» иностранных брендов с российского рынка и переводом национальной экономики на мобилизационные рельсы. Причём последнее даже толком не началось ещё, и лозунг «Всё для фронта, всё для победы» не висит пока на каждом уголке. И тем не менее…

Так кто же в текущей ситуации «сломается» первым?

View Poll: Сдать назад

—