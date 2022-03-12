Мнение: А чего вы тут делаете, а? Кино-то уже кончилось!

В РФ не будет кинотеатров

В принципе, их уже давно почти нет, особенно за пределами мегаполисов. Народ в России настолько нищ и атомизирован, что он в кино ходить перестал еще лет 10 назад. Поэтому предвижу в ответ на этот ролик традиционный вой, которым у нас в стране встречают вообще ЛЮБЫЕ сообщения о том, что у людей что-то отбирают: это будет не возмущение, не досада, не грусть, не отчаяние – нет, только удовлетворение и коронная фраза “а нам не больно-то и хотелось”. Позже к ней добавляется вторая коронная – “а мы знаем, как подсмотреть в щелочку”.

Но – все равно круто, что ни говори. Илья Бунин в ролике хорошо обрисовал ситуацию; меня особенно умилило, что фильмов в великой и могучей РФ не будет не только потому, что нам их никто не поставит – но еще и потому, что все кинопроекционное оборудование у нас – импортное, и без техобслуживания и “расходников” оно выйдет из строя уже к лету. Там вплоть до того, что какие-то лампы для проекторов не производятся в России НИГДЕ, что уж говорить обо всем остальном…

В моем районе в крахе кинопроката будет и доля трагикомедии: дело в том, что возле моего дома с детства было два крупных кинотеатра – “Саяны” и “Киргизия”. “Саяны” отдали под перманентный ремонт и “модификацию” с 2005 года, а “Киргизию” вообще три года назад полностью снесли и решили построить на ее месте другую – в сто раз раз краше, больше и современнее. Я думал, что на их месте будет, как полагается, вечный советский долгострой (и долгое время так и было) – но нет: неведомые строители именно под конец 2021 года внезапно ускорились, подвели всё под крышу, интенсивно занялись внутренней отделкой, и – я специально интересовался – пообещали открыть “модернизированные” кинотеатры “в начале второго квартала 2022”, то есть – с апреля!

Представляю себе рожи владельцев этих кино, которые – один 15 лет, другой три года – тянули кота за хвост, неспешно возводя свои “высокотехнологичные” сооружения. Нате вам: к 1 апреля сподобились, 5- и 8-зальные кинотеатры “по последнему слову техники” закончили, готовы продавать билеты и снимать бабло, но… ОПОЗДАЛИ. Кино в России кончилось, показывать – нечего.

И только дружный вой всегда всем довольных российских “зрителей” по-прежнему разносится над Отчизной: “Кино? Какое кино?! А нам не больно-то и хотелось!”

Этот стон у нас песней зовется.