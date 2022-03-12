Мнение: Коротко по Украине. 11.03.2022
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Коротко по Украине. 11.03.2022
1. Мариуполь. Городские бои с постепенным продвижение наших сил вглубь города. Противник упорно сопротивляется, пользуясь тем, что наши войска стараются не допускать гибели мирных жителей, за которыми прячутся нацисты. Кольцо сужается, призывы о деблокаде Мариуполя становятся все более истеричными.
2. Волноваха. Сегодня город взяли. Сильно разрушен. Для жителей там настоящая гуманитарная катастрофа. В городе — много трофеев, включая большое количество танков. Продолжается прочесывание кварталов и отлавливание тех групп противника, которые не успели отступить к Угледару.
3. Угледар — Великая Новоселка. ВС РФ с юго-запада и армия ДНР с юго-востока, постепенно подходят к Угледару. Также создана угроза Великой Новоселке, заняв которую можно развивать наступление в направлении Курахово и Красноармейска. К западу продолжились бои в районе Гуляйполя.
4. Изюм. В южных районах города и вокруг него — серьезные бои. ВСУ пытаются не допустить использования Изюма как плацдарма для дальнейшего продвижения ВС РФ к Славянску и Краматорску, а также в направлении трассы Донецк — Павлоград.
5. Харьков. Без особых изменений. Ночью в городе подорвали корпус харьковского физтеха, который значился как составная часть программы создания грязной ядерной бомбы. Идет зачистка улик. К востоку от Харькова войска ВС РФ постепенно обеспечивают блокирование Чугуева, противник был вынужден подорвать мост на юго-востоке города.
6. Киев. Продолжается сражение как с запада, так и с востока от Киева. Движение механизированных колон указывает на настойчивые попытки ВС РФ блокировать Киев полностью. Противник указывает достаточно упорное сопротивление. Чернигов, как и раньше, блокирован.
7. Севердонецк — Лисичанск. Бои в районе агломерации, а также на окраинах Рубежного. Попасная до конца не взята и там еще идут бои.
8. Николаев. Город, как и ранее блокирован с трех сторон, а группировка ВС РФ находится к югу от Кривого Рога и на подступах к Никополю.
9. Одесса. Без серьезных изменений. Генштаб ВСУ раскручивает тезис о скором наступление российских войск из ПМР и готовит к взрыву оставшиеся мосты.
10. Запорожье. Город готовят к обороне, но фронт сейчас находится между Васильевкой и Каменским без особого движения. ВС РФ пока не предпринимают попыток блокировать Запорожье и сосредоточены скорее на продвижение на север к трассе Донецк — Павлоград.
В целом, операции продолжают развиваться, несмотря на переговоры и гуманитарные коридоры в отдельных местах. Наиболее перспективное направление — южное. После взятия Волновахи, ВС ДНР может усилить давление на Мариуполь, а также нарастить силы, наступающие на Угледар.
У ВС РФ в Запорожье есть ряд вариантов наступления, что также создает дополнительные трудности для противника. Стоит также отметить, что на Донбассе все острее ощущается кризис ГСМ у ВСУ. Его признаки ярко были показаны сегодня в Волновахе. Местные в Артемовске сообщают, что у ВСУ там уже приличное количество техники имеет проблемы с заправкой. В целом, кризис группировки ВСУ на Донбассе нарастает.
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Относительно заглавной карты.
Зарубежные аналитики посчитали (https://www.realcleardefense.com/articles/2022/03/09/updated_russian_occupation_of_ukraine_troop-to-task_estimate_820732.html), какое количество войск потребуется России для контроля освобожденной территории (западнее реки Днепр и севернее Одессы) после завершения специальной операции на Украине.
Для этого необходимо будет выполнить как минимум четыре задачи:
1. Обеспечить безопасность новой границы, включая сухопутную и морскую (около 3000 км с учетом Крыма) – 27300 человек.
2. Обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры в крупных городах – 25900 человек.
3. Обеспечить безопасность основных автомобильных и железных дорог – 20300 человек.
4. Обеспечить безопасность населения, а также проведение военно-гражданских и противоповстанческих операций – 94900 человек.
В целом, численность войск составит 168400 человек и столько же потребуется для ротации, итого – 336800 человек.
https://t.me/boris_rozhin/31037 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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