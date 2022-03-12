Насущные проблемы селебок – Личное мнение
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Женщины с трухлявого бревна, мягко говоря, поражают.
Фото: Соцсети
Пока вы запасаетесь лекарствами и теряете работу или премию, они задаются совершенно другими вопросами и даже устраивают соответствующие опросы.
«Показывать или нет распаковку подарков?» — опрашивает подписоту Ксюндель. Подписоту, у представительниц которой семейный годовой доход не превышает стоимость содержимого одного пакета.
Фото: Соцсети
«Душ или ванная?» — на серьёзных щах интересуется Бузова. Действительно: разве есть что-то важнее в контексте текущих событий?
Фото: Соцсети
«Кто мечтает о бутере на ночь?» — вторит товарке Оленька Орлова и задумывается о проведении опроса на тему.
Ну, и вишенка на торте — Боня с сакраментальным: «Курс шея-лицо».
У кого — что, как говорится.
А что у вас? Чем голова занята?
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Источник: Лена Миро
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