Насущные проблемы селебок – Личное мнение

Женщины с трухлявого бревна, мягко говоря, поражают.



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Пока вы запасаетесь лекарствами и теряете работу или премию, они задаются совершенно другими вопросами и даже устраивают соответствующие опросы.

«Показывать или нет распаковку подарков?» — опрашивает подписоту Ксюндель. Подписоту, у представительниц которой семейный годовой доход не превышает стоимость содержимого одного пакета.



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«Душ или ванная?» — на серьёзных щах интересуется Бузова. Действительно: разве есть что-то важнее в контексте текущих событий?



Фото: Соцсети

«Кто мечтает о бутере на ночь?» — вторит товарке Оленька Орлова и задумывается о проведении опроса на тему.

Ну, и вишенка на торте — Боня с сакраментальным: «Курс шея-лицо».

У кого — что, как говорится.

А что у вас? Чем голова занята?

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