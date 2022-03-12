 

Насущные проблемы селебок – Личное мнение

12.03.2022, 2:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Женщины с трухлявого бревна, мягко говоря, поражают.


Фото: Соцсети

Пока вы запасаетесь лекарствами и теряете работу или премию, они задаются совершенно другими вопросами и даже устраивают соответствующие опросы.

«Показывать или нет распаковку подарков?» — опрашивает подписоту Ксюндель. Подписоту, у представительниц которой семейный годовой доход не превышает стоимость содержимого одного пакета.


Фото: Соцсети

«Душ или ванная?» — на серьёзных щах интересуется Бузова. Действительно: разве есть что-то важнее в контексте текущих событий?


Фото: Соцсети

«Кто мечтает о бутере на ночь?» — вторит товарке Оленька Орлова и задумывается о проведении опроса на тему.

Ну, и вишенка на торте — Боня с сакраментальным: «Курс шея-лицо».

У кого — что, как говорится.

А что у вас? Чем голова занята?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Очередной мистический круг появился на поле в Германии

30.12 / Эксперт перечислила помогающие избавиться от опасного жира продукты

18.09 / Бюджетный поток

21.12 / Мнение: Цветы для Сталина

30.12 / Американский ученый назвал замедляющие старение мозга четыре шага

05.09 / Названы ранние симптомы женских видов рака

04.01 / Масло из трав, здоровый жир в рационе и другие лучшие аюрведические советы по уходу за волосами

16.08 / Владельцы смартфонов Honor и Huawei могут остаться без обновлений системы

13.10 / “Никого так не любила”: Лариса Гузеева во вторую годовщину смерти смерти матери почтила ее память

06.10 / Ученые обнаружили связь между приемом аспирина и развитием рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика