Ваш инстаграм — за лупой следователя

Генпрокуратура потребовала признать Meta «экстремистской организацией». Ждет ли нас вал уголовных дел за Facebook и Instagram.

Генпрокуратура потребовала признать Meta (экс-Facebook Inc.) «экстремистской организацией». Свое требование ведомство обосновало заявлением пресс-секретаря Meta Platforms Inc. Энди Стоуна, в котором говорилось, что «в свете событий на Украине» компания временно перестанет блокировать агрессивные высказывания, направленные против российских военных. При этом в заявлении Стоуна подчеркивалось, что такие призывы в отношении обычных россиян не допускаются. Позже вице-президент Meta Ник Клегг дополнительно пояснил, что негативные высказывания о российской армии будут допускаться только со стороны украинцев, чтобы дать им «вылить гнев», а сама платформа не потерпит русофобии как явления.

Роскомнадзор уже принял решение о блокировке Instagram, а СК возбудил уголовное дело о «призывах к насилию» в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta.

Заявление Энди Стоуна последовало после того, как агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании сообщило, что Facebook и Instagram в некоторых странах якобы не будет блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских жителей и военных. Из электронных писем Meta, как заявили в Reuters, следует, что призывы к насилию в отношении россиян разрешены, когда в сообщении явно говорится о «спецоперации» в Украине. В Meta заявили, что не будут позволять призывы к насилию против гражданских лиц в России.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заверил, что простых пользователей Facebook экстремистами считать не будут даже если Meta признают «экстремистской организацией», а пользователей, обходящих блокировки, к ответственности не привлекут.

Аналогичную точку зрения высказала и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «Будет ли считаться экстремизмом использование WhatsApp россиянами? Нет, конечно. Равно как не коснется это и пользователей Instagram и Facebook. Подобные запугивающие сообщения распространяют провокаторы», — пояснила она ТАСС.

Следственный комитет РФ, в свою очередь, уже возбудил уголовное дело «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию» в отношении россиян со стороны сотрудников Meta. Дело возбудили по двум статьям — о публичных призывах к экстремистской деятельности и о содействии терроризму (ст. 280 УК — до пяти лет лишения свободы, и ст. 205.1 УК — до пожизненного).

В итоге Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Instagram из-за «призывов к насилию» в отношении россиян, но даст пользователям время до 00:00 14 марта, чтобы уйти с платформы. Facebook же заблокирован в РФ уже неделю.

При этом госагентства со ссылкой на источники сообщили, что мессенджер WhatsApp, предварительно, не будет затронут мерами против компании Meta, так как он является «средством общения, а не размещения информации».

Блокировка Facebook и Instagram и последующий возможный запрет Meta — большая проблема также для малого бизнеса, работающего на этих площадках. Ограничения лишают малых предпринимателей права пользоваться ими в рабочих целях, в связи с чем они должны либо найти другие пути развития своего дела, либо быстро перестроиться под другие платформы.

Дамир Гайнутдинов

руководитель проекта «Сетевые свободы»

— [Чем теперь может грозить наличие аккаунтов в Instagram и Facebook] — хороший вопрос, на который пока нет ответа, потому что никогда еще такого не было, чтобы экстремистским признавали фактически интернет-сервис. Насколько я понимаю, возникает масса вопросов относительно того, будет ли это распространяться на все сервисы, которые поддерживает Meta, а это не только Instagram, Facebook и WhatsApp, это и масса всякого софта для разработчиков и прочих технических штук. Так что тоже непонятно. Поэтому предсказать, в каком направлении все это будет двигаться, как будет применяться — трудно. Доверять заявлениям чиновников о том, что пользователей это не коснется, я бы не стал, потому что не депутаты будут это решать. Теоретически вполне возможно, что наличие аккаунта в социальной сети или наличие приложения, например, на устройстве может быть квалифицировано как участие в деятельности экстремистской организации. Но это в любом случае случится не сегодня, даже если в худшем варианте решат объявить войну десяткам млн российских пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp. Даже в этом случае это будет действовать только с момента включения Meta в список экстремистских организаций, а это случится только после того, как решение суда вступит в силу.

Демонстрация символики — это будет 20.3 КоАП, то есть за буковку F на синем фоне можно будет получить 15 суток или штраф. Будет ответственность для пользователей и для медиа за упоминание организации без указания того, что ее деятельность запрещена. Это, соответственно, будет штраф по 13.15 КоАП часть 2. [За денежные переводы в Meta или ее структуры в случае признания экстремистской] — финансирование деятельности экстремистской организации, это тоже возможно.

Владимир Ожерельев

эксперт Роскомсвободы и Digital Rights Center

— Пока Meta не признана экстремистской организацией официально, у пользователей нет оснований для немедленного удаления аккаунтов. В Instagram активно развивалась монетизация, и многие представители малого бизнеса использовали его как единственную платформу для продаж. Поэтому теперь бизнес должен будет адаптироваться к новой реальности и искать другие источники трафика.

Если Meta признают экстремистской организацией, работа всех сервисов на территории РФ будет прекращена либо государством, либо самой социальной сетью. Если раньше у пользователей не было ответственности за личный доступ к заблокированным сайтам, то блокировка сайтов путем признания их экстремистскими даст основания привлекать к ответственности непосредственно пользователей.

Михаил Климарев

IT-специалист. IT-специалист, директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета»

— Не знаю, стоит ли бежать и удалять все свои аккаунты из Facebook и Instagram, потому что у Генпрокуратуры сейчас семь пятниц на неделе. Но я не думаю, что Генпрокуратура всех пользователей (аудитория Instagram — 59 млн пользователей, Facebook — около 4,5 млн) посадит. Глупости. То, что надо сразу убегать и все бросать, — это неправда. Они не могут посадить десятки млн человек.

Сегодня утром Reuters опубликовало материал о том, что Meta якобы временно разрешает украинским пользователям в своих соцсетях публикацию постов с хейт-спичем в отношении России. Однако на самом деле это выдернуто из контекста: в Facebook давно уже — как минимум с мая прошлого года — действует группа троллей, они целенаправленно выискивают комментарии, которые можно было бы трактовать как хейт-спич, как нарушение. Как только комментарий находится, сразу делается массовая жалоба. Сейчас, поскольку это достигло пика и количество жалоб начало превышать здравый смысл, Facebook отключил эту функцию. Этот бан в Facebook проходил автоматически — есть формальный признак хейт-спича, какие-то ключевые слова (например, «хохол», «москаль») и на этот комментарий есть какое-то количество жалоб. И человека банят. Это все было автоматически. Теперь автоматическую систему убрали.

У Генпрокуратуры семь пятниц на неделе, у них истерика. Истерика случается в взрослых людей тогда, когда человек перестает контролировать ситуацию. Он таким способом пытается вернуть контроль, что и делает Генпрокуратура.

Я не знаю, осознают ли в Генпрокуратуре, что WhatsApp — народный сервис, которым пользуются миллионы людей в России, и что он жизненно необходим. Очень трудно оценивать действия людей, у которых неадекватное поведение совершенно. В какую сторону их бросит — я не знаю. Блокировка WhatsApp– это не то чтобы катастрофа, но многие люди останутся действительно без коммуникации и будут недовольны тем, что их заблокировали. Как Генпрокуратура будет в пиарном смысле все это дело прикрывать — я тоже не знаю. Блокировка таких вот значимых сервисов — частичный шатдаун.

Мне как наблюдателю, изучающему эти процессы, просто интересно, где все сломается. Но спираль не остановится сама по себе. Каждый день мы будем продолжать встречаться с трешем. Это уже из технических составляющих (обычной блокировки по примеру Facebook и Twitter) превращается в политическую составляющую. Власти понимают, что много людей будут недовольны.

Наталья Глухова, Мария Ефимова

—