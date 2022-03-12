 

Мнение: Ход конем

12.03.2022, 2:25, Разное
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ЮТуб сделал ход конем. Он решил прощупать тезис: «Зачем нам мир, в котором не будет России» на своей локальной территории. И заблокировал все российские госСМИ оптом. Гамузом и чохом. Теперь мяч на стороне Кремля — что он будет делать.

Понятно, что упомянутый тезис несколько лукав. Под Россией в нем понимается очень узенькая — буквально в десятую, а то и сотую долю процента — прослойка россиян. Они приватизировали Россию и полагают, что Россия — это и есть они. Поэтому и полагают, что остальные 99,9 процентов населения страны — это просто мирное население, за которым они спрячутся под обстрелом. Помните – «а за спинами женщин и детей будем стоять мы…»? Думаю, что оговорка по Фрейду была сделана хотя и случайно, но очень удачно по сути.

Тем не менее, пока угроза забрать всех в свой персональный адок в случае чего все еще актуальна. Что там у них в головах, сказать сложно. Понятно, что воры и убийцы готовы воровать и убивать — но вот умирать самим им точно не хочется. Умирают за идею, а какая идея у вора?

Гугл, как владелец ЮТуба, проводит острый опыт, буквально бросая вызов. На который либо нужно отвечать, либо делать вид, что его не заметили. Ответить-то можно, не вопрос. Но Гугл — это не только ЮТуб, в случае блокировки видеохостинга он может масштабно отключить всю Россию от всего. А если в паре с другими коллегами — то еще и бетонной плитой придавить. И вот тут у Кремля может накрыться всё просто потому, что вряд ли кремлевские способны оценить даже ущерб, который они понесут в таком случае.

В общем, пока реакции нет. Хотя такое сложно не заметить. Это уже не персональный канал конкретного пропагандиста — это уже системное решение, которое показывает, что Гугл крепко подумал, прежде чем его принял. Что предлагает сделать и кремлевским, хотя, конечно, тут без гарантий.

Источник: Эль Мюрид



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