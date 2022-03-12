YouTube заблокировал канал видеоагентства Ruptly

Видеохостинг YouTube заблокировал канал видеоагентства Ruptly, сообщила руководитель видеоагентства Динара Токтосунова.

«YouTube заблокировал канал Ruptly. 2,1 млн подписчиков, 1,5 млрд просмотров – самый популярный из всех каналов международных видеоагентств», – написала Токтосунова в своем Telegram-канале.

Руководитель видеоагентства подчеркнула, что видеоагентство Ruptly всегда предоставляло зрителям «чистую картинку» без каких-либо сопутствующих комментариев.

«Оказывается, удаление канала RT DE было только пробой, теперь так делают со всем, что имеет отношение к России», – выразила мнение Токтосунова.

В пятницу администрация видеохостинга YouTube объявила о планах заблокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством, и удалить весь контент о военной спецоперации РФ на Украине. Член Общественной палаты Никита Данюк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что YouTube превратился в инструмент информационной войны.

Кроме того, во вторник видеохостинг удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live». На прошлой неделе также стало известно о решении американской компании Google приостановить работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории. Такое решение последовало после требования Роскомнадзора к Google прекратить распространять фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине.