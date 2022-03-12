Deutsche Bank объявил о сворачивании бизнеса в России

Крупнейший финансовый институт Германии – Deutsche Bank – на фоне событий на Украине объявил о сворачивании оставшегося бизнеса на территории России, говорится в заявлении банка.

«Deutsche Bank существенно сократил свое присутствие в РФ с 2014 года. Как и некоторые международные партнеры, и в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами, мы находимся в процессе свертывания нашего оставшегося бизнеса в России», – приводит текст сообщения банка ТАСС.

При этом указывается, что в то же время финансовый институт помогает своим иностранным клиентам, не являющимся гражданами России, в сокращении их бизнеса в РФ. «Никакого нового бизнеса в РФ не будет», – заявили в организации.

Напомним, в четверг российский оператор платежной системы Western Union обратился в ЦБ с заявлением об исключении из соответствующего реестра с 24 марта 2022 года. Кроме того, в минувшее воскресенье платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории РФ и Белоруссии.