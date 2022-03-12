Минск раскрыл достигнутые Путиным и Лукашенко в Москве договоренности

Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Москве в пятницу концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций, в том числе по ценам на энергоносители, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Из важнейших вопросов: концептуально главы государств согласовали совместные шаги по взаимной поддержке в связи с санкционным давлением, в том числе по ценам на энергоносители», – приводит ТАСС слова Эйсмонт, которую цитирует БелТА.

Как сообщила пресс-секретарь Лукашенко, РФ пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии. По словам Эйсмонт, в развитие договоренностей президентов 14 марта переговоры в Москве проведут правительственные делегации и «выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам».

Эйсмонт сообщила, что в финансовой сфере лидеры также достигли взаимовыгодных договоренностей. Затронуты были во время беседы и вопросы кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, осуществлении грузоперевозок между странами.»Беларусь нарастит поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции», – информировала пресс-секретарь.

Напомним, состоявшаяся в пятницу в Москве встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлилась более пяти часов. Путин в ходе встречи с Лукашенко поблагодарил коллегу за быстрое восстановление белорусской стороной электроснабжения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Президент РФ проинформировал белорусского лидера о сдвигах в переговорах с Украиной. Ранее в Белоруссии сообщали о планах президентов обсудить союзную кооперацию в условиях западных санкций.