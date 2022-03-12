 

Ученые опровергли один из самых популярных мифов об акулах

12.03.2022, 1:29, Новости дня
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Среди обывателей распространено мнение о том, что акулы совершенно не спят, так как им приходиться постоянно находиться в движении для того, чтобы поддерживать дыхание. Недавно специалисты смогли доказать, что это не так.

Специалисты нередко при помощи подводных аппаратов фиксировали, как акулы спят. В связи с этим они начали сомневаться, что такое возможно. Был проведен эксперимент, в процессе которого ученые проанализировали новозеландскую кошачьеголовую акулу.

Результаты работы продемонстрировали, что во время отдыха более пяти минут у акул значительно понижается потребление кислорода.



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