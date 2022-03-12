 

У «Челси» начались проблемы из-за санкций против Абрамовича

12.03.2022, 0:50, Новости дня
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Счета лондонского футбольного клуба «Челси» заморозили, хотя лицензия на ведение деятельности от британского правительства не прекращена, сообщают СМИ страны.

Правительство Британии выдало «Челси» лицензию, позволяющую клубу продолжать деятельность, связанную с футболом, в том числе ведение матчей. Ограничения против действующего владельца клуба российского бизнесмена Романа Абрамовича закрывают ему въезд в страну и замораживают его активы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

При этом несколько корпоративных счетов клуба, включая кредитные карты, были заморожены, поскольку «банки не склонны к риску».

«Лицензия позволяет клубу продолжать повседневную деятельность, но у банков нет склонности к риску. Они заморозили некоторые корпоративные кредитные карты. Это оказало гораздо большее давление на клуб», – сказал собеседник издания.

В четверг стало известно, что Британия расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе владельца лондонского футбольного клуба «Челси» Абрамовича.

Ранее Абрамович заявлял, что решил продать «Челси», основать благотворительный фонд, средства которого пойдут на помощь жертвам войны на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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