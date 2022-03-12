У «Челси» начались проблемы из-за санкций против Абрамовича

Счета лондонского футбольного клуба «Челси» заморозили, хотя лицензия на ведение деятельности от британского правительства не прекращена, сообщают СМИ страны.

Правительство Британии выдало «Челси» лицензию, позволяющую клубу продолжать деятельность, связанную с футболом, в том числе ведение матчей. Ограничения против действующего владельца клуба российского бизнесмена Романа Абрамовича закрывают ему въезд в страну и замораживают его активы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

При этом несколько корпоративных счетов клуба, включая кредитные карты, были заморожены, поскольку «банки не склонны к риску».

«Лицензия позволяет клубу продолжать повседневную деятельность, но у банков нет склонности к риску. Они заморозили некоторые корпоративные кредитные карты. Это оказало гораздо большее давление на клуб», – сказал собеседник издания.

В четверг стало известно, что Британия расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе владельца лондонского футбольного клуба «Челси» Абрамовича.

Ранее Абрамович заявлял, что решил продать «Челси», основать благотворительный фонд, средства которого пойдут на помощь жертвам войны на Украине.