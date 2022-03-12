 

Госдеп предупредил американцев о смертельной опасности поездок на Украину

12.03.2022, 0:50, Новости дня
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Граждане Соединенных Штатов, отправляющиеся на Украину, в том числе для участия в боевых действиях, подвергают себя смертельной опасности, предупредил американцев руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Сотрудник Госдепартамента США напомнил, что власти Соединенных Штатов ранее рекомендовали американцам не совершать поездки на Украину. «Граждане США, которые едут на Украину, особенно в целях участия в боевых действиях, подвергаются значительному риску, в том числе реальной угрозе попадания в плен или гибели», – приводит слова руководитель пресс-службы Госдепа ТАСС.

При этом он заявил, что администрация Соединенных Штатов не знает, сколько американцев могли уже отправиться на Украину.

Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не будут отправлять войска на Украину, даже если на территории этой страны начнут применять неконвенциональное оружие.

В среду Госдепартамент США посоветовал американцам, планирующим поездку на Украину вопреки призыву не посещать эту страну, сдать образцы ДНК, написать завещание, а также обсудить с близкими вопросы возможной опеки над детьми.

Напомним, 13 февраля стало известно об эвакуации во Львов посла Соединенных Штатов и американских дипломатов. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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