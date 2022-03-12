Мнение: 16 тысяч добровольцев. Строго не из России! – На них этноориентированные летучие мыши не действуют



Встречай, Донбасс!

Абсурд происходящего продолжает нарастать. “Министр обороны Шойгу на заседании Совбеза сообщил, что операция идет по плану, и предложил привлечь к участию в операции в ДНР/ЛНР добровольцев из-за рубежа. Больше всего заявок, по словам Шойгу, поступило из стран Ближнего Востока – уже 16 тысяч. Путин поддержал идею и предложил обеспечить прибытие добровольцев на Донбасс”.

Вот это я только что услышал по радио. Удивляться, конечно, уже ничему не приходится – но дичь страшная. С самого начала: если Шойгу говорит, что “операция идет по плану” – то почему тогда ему понадобились добровольцы? Какая тут связь? Или это у них и был такой план – на третьей неделе боевых действий вспомнить про абреков с Ближнего Востока (кто это, кстати – сирийцы или уже сразу иранцы?)

Дальше звучит уже вообще какой-то фантастикой: оба, и Шойгу и Путин, упирали именно на “добровольность” – то есть подчеркивали, что рвутся в Донбасс не наемники, не “дикие гуси”, а прямо-таки идейные борцы! Вопрос – а за какую, простите, идею эти “добровольцы” готовы лезть под пули в совершенно чужой для них, холодной стране? Или это любопытство, захотелось на Донбасс посмотреть, никогда не видели терриконов? Но это ж самый что ни на есть экстремальный туризм получится. Хотят за веру погибнуть?! Но если это арабы, то они мусульмане, а на Донбассе обе стороны никакого отношения к исламу не имеют! То есть им там даже шахидами, то есть “мучениками за веру”, стать не светит.

Кто-то скажет, что едут, типа, сирийцы – и они хотят таким образом “отблагодарить” русичей за “освобождение Сирии от ИГИЛ”. Может быть – но и тут незадача: насколько я знаю, в Сирии как раз воевали наемники из России, и даже как бы кадровым военным за “командировку” в Сирию платили, и очень даже повышенное жалованье!

Как ни крути, а эти “ближневосточные добровольцы” выглядят как-то очень стремно.

И вот – вишенка на торте: “МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается, пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу”.

Казалось бы – почему?! Почему с Ближнего Востока арабов МОЖНО, а русских из России – нельзя, и это даже не рассматривается? По всей видимости, в этом вопросе Кремль пытается учитывать печальный опыт Первой Мировой войны – когда в России оказалось слишком много “людей с ружьями”, и они сначала выдвинули какие-то дикие лозунги типа “Земля – крестьянам”, а потом еще и власть свергли. Самого царя-батюшку, помазанника божьего! Нет, такого, понятно, допустить никак нельзя.