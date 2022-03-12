 

Новый метод позволяет получать керамику из радиоактивных отходов

12.03.2022, 0:00, Новости дня
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Была проведена исследовательская работа, в ходе которой эксперты из Российской Федерации и Белоруссии создали новую технологию, по которой радиоактивные отходы можно не только утилизировать, но и преобразовывать в ценный материал.

Разработка очень важна для многих отраслей, так как с ее помощью появилась возможность эффективно очищать воду от загрязнений и получать керамику. Полученные изделия специалисты планируют использовать в медицинских приборах.

Также отмечается, что помимо медицинской отрасли, ею уже успели заинтересоваться космическая и промышленная отрасль.



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