Новый метод позволяет получать керамику из радиоактивных отходов

Была проведена исследовательская работа, в ходе которой эксперты из Российской Федерации и Белоруссии создали новую технологию, по которой радиоактивные отходы можно не только утилизировать, но и преобразовывать в ценный материал.

Разработка очень важна для многих отраслей, так как с ее помощью появилась возможность эффективно очищать воду от загрязнений и получать керамику. Полученные изделия специалисты планируют использовать в медицинских приборах.

Также отмечается, что помимо медицинской отрасли, ею уже успели заинтересоваться космическая и промышленная отрасль.