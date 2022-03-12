Ученые выяснили, как избежать ожирения при диабете

Специалисты из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета в процессе недавнего эксперимента обнаружили разницу между двумя видами белка. Авторы работы утверждают, что полученная информация поможет устранить риск побочных эффектов лекарственных препаратов от диабета.

Ученые тщательно проанализировали каждую форму белка жировых клеток под названием PPARgamma. Примечательно, что активация данного белка обеспечивается при приеме препаратов от диабета.

Стало известно, что активация только одной формы белка при помощи препарата тиазолидиндиона обеспечивает защиту лабораторным грызунам от диабетических метаболических изменений, не способствуя набору веса.