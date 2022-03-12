 

Ученые выяснили, как избежать ожирения при диабете

12.03.2022, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета в процессе недавнего эксперимента обнаружили разницу между двумя видами белка. Авторы работы утверждают, что полученная информация поможет устранить риск побочных эффектов лекарственных препаратов от диабета.

Ученые тщательно проанализировали каждую форму белка жировых клеток под названием PPARgamma. Примечательно, что активация данного белка обеспечивается при приеме препаратов от диабета.

Стало известно, что активация только одной формы белка при помощи препарата тиазолидиндиона обеспечивает защиту лабораторным грызунам от диабетических метаболических изменений, не способствуя набору веса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Озвучена зарплата космонавтов после повышения

14.08 / Цепкало заявил о создании сайта, где будут публиковать личные данные бойцов ОМОН

30.01 / В Мексике в ДТП погибли 13 паломников

14.10 / В Киргизии рассказали о переговорах по отставке Жээнбекова

21.12 / Американская молодёжь не верит в превосходство США

19.08 / Трамп предупредил о грозящей войскам США в Афганистане опасности

09.04 / Продавцы избавляются от остатков умных часов Samsung Galaxy Watch

12.09 / Кравчук сообщил условие своей поездки в ОРДЛО

18.02 / Лукашенко внес изменения в соглашение с Россией о поставках и транзите газа

14.05 / Spiegel – военные бундесвера обменивались изображениями Гитлера и планировали свержение власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика