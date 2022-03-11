Мнение: Отмена декоммунизации названий на освобожденных территориях ЛНР



Указом главы ЛНР Пасеченика на всех освобожденных территориях республики фактически прекращает действия украинский закон о декоммунизации названий.

Все названия откатывают к состоянию на 18 мая 2014 года, то есть к тому,состоянию, которое существовало на момент референдума о независимости республики.

Соответственно, стертые бандеровцами названия будут возвращены, в том числе и многочисленные названия и наименования советской эпохи.

В армии ЛНР добавили, что никаких Шухевичей в республике не будет.

Вот и хорошо. Это правильный шаг. Полагаю, что такой указ появится и в ДНР.

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