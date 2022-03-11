В полку «агентов» пополнение

Теперь в Единый реестр иностранных агентов в результате принятия закона как бы «об электронном голосовании» может попасть любой.

По законам сами знаете какого времени ловля «иностранных агентов» требует быстроты и слаженности. Между тем до сих пор их классификация недопустимо запутана, что позволяет некоторым ускользать. Налицо «НКО — иностранные агенты», «СМИ — иностранные агенты», «физические лица — иностранные агенты»… — рядовому борцу с агентурой где-нибудь в областном управлении юстиции сложно разобраться, нужен единый стоп-лист.

16 декабря 2021 года депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин внесли туда же проект «О внесении изменений в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» — на 7 страничках, целиком посвященный понравившейся их «Единой России» практике электронного голосования. Это, в общем, уже рутина. 17 декабря проект был зарегистрирован, чин по чину получил одобрение профильного комитета и всех, кого надо, и 26 января был принят в первом чтении.

Однако 9 марта Комитет по государственному строительству и законодательству предложил ко второму чтению тот же проект с поправками, которые превратили эти рутинные 7 страниц в целую брошюру. Интересней всего появившаяся в новом документа статья 5, своего рода вставная челюсть, которая предлагает изменения уже в другой, с электронным голосованием не связанный закон, известный как «закон Димы Яковлева» (от 28.12.2012 № 272-ФЗ).

Он будет дополнен указанием на Единый реестр сведений о физических лицах, выполняющих функции иностранного агента либо аффилированных с выполняющими функции иностранного агента лицами. Реестр будет вести все тот же Минюст.

Искать себя в нем, пожалуй, будет проще и «агентам», но туда, наряду с теми, на ком уже проставлено это клеймо, могут попасть и другие.

В частности, в «реестр» будут автоматически зачислены все граждане:

входящие (входившие) в состав органов НКО, выполняющей функции иностранного агента, и (или) являющиеся (являвшиеся) ее учредителем, членом, участником, руководителем либо работником;

входящие (входившие) в состав органов незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иностранного агента, и (или) являющиеся (являвшиеся) его учредителем, членом, участником, руководителем;

входящие (входившие) в состав органов управления и (или) являющиеся (являвшиеся) учредителем, руководителем, работником иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, иного лица, информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента;

наконец, осуществляющие (осуществлявшие) политическую деятельность и получающие (получавшие) денежные средства и (или) иную имущественную помощь от НКО, незарегистрированного общественного объединения, физического лица, выполняющих функции иностранного агента, в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности.

По логике составителей поправок они поставят «иностранным агентам» всех мастей заслон против выдвижения их кандидатур на выборах, хотя в первоначальном проекте Вяткина — Ламейкина об этом не было ни слова. С точки зрения законодательной техники это так не делается, но Дума может использовать этот прием для конспирации:

все-таки речь об агентуре, а время-то такое, которое по отдельному закону своим именем нельзя называть.

Дополнительных сложностей Минюсту эта путаница не создаст, работы, конечно, прибавится, но ненадолго: «выявить» всех, кто когда-либо сотрудничал в любом качестве с уже помеченными клеймом НКО и СМИ — «иностранными агентами», по их всегда добросовестным и хранящимся в управлениях юстиции отчетам не так уж сложно. Сложнее гражданам, которые когда-либо, возможно, еще до появления в законодательстве лукавого понятия «иностранный агент», сотрудничали с такими СМИ и НКО: теперь они тоже могут угодить в «единый реестр». Последствия этого в переписанном законе Вяткина — Ламейкина не указаны — очевидно, о них мы узнаем из какого-нибудь другого проекта «о внесении изменений в…». Но вряд ли они ограничатся только лишением пассивного избирательного права.

Леонид Никитинский, обозреватель «Новой»

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