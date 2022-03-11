 

Мнение: Растущие риски

11.03.2022, 23:30, Разное
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Резкий уход из России сотен западных компаний на фоне беспрецедентных санкций, закрытие доступа к технологиям и импортным поставкам безусловно, приведет и к сокращению рынка труда. Власти заявляют о том, что собственно производства ушедших компаний нужно передать в руки «эффективных собственников», но скорее всего, это просто потому, что надо что-то сказать.

Безработица предсказуемо приведет к снижению стоимости труда, то есть, к сокращению доходов работающего населения. И без того слабый российский рынок сожмется еще сильнее.

Основные проблемы из-за санкций могут возникнуть в моногородах с единственным градообразующим предприятием — остановка таких предприятий из-за разрыва цепочек поставки сырья или комплектующих (а сейчас практически в любой цепочке могут оказаться подсанкционные товары) сразу создаст проблемы на предприятии и в городе.

Для мегаполисов проблемы будут носить отложенный характер, но не менее рискованный. Для крупных городов социальная напряженность зависит не столько от падения уровня жизни, сколько от краха социальных перспектив. Это ловушка, в которую попали страны Арабской весны: сделав в девяностые-нулевые годы ставку на рост уровня образования, они получили молодое население с принципиально иной мотивацией, ценностями и целями в жизни. Именно отсутствие социальных перспектив в конечном итоге привело ко взрыву.

Хорошая новость только в том, что объективно начнет сокращаться число иностранцев-гастарбайтеров, но она же одновременно плохая тем, что часть из них перейдет на нелегальное положение и в разнообразный серый, черный или криминальный бизнес, но большая часть уедет на родину. Что создаст рост социальной, а за ней и политической напряженности уже там. Возникнут новые точки риска. Таджикистан в первую очередь, особенно, если учитывать, что таджикская оппозиция постепенно накапливается на афганской территории, открыто заявляя о необходимости свержения режима Рахмона и пересмотра итогов гражданской войны девяностых годов.

По сути, количество и динамика возникающих проблем перестают поддаваться хоть какому-то системному управлению даже на уровне ситуативного реагирования. Часть возникающих проблем очевидно начнет развиваться стихийно, а это само по себе создаст риски, которые нельзя будет даже оценить.

Источник: Эль Мюрид



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