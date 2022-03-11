Офис генсека ООН счел невозможным расследование разработки биооружия на Украине

ООН не располагает мандатом по расследованию ситуации с биолабораториями на Украине, сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжим делать доклады о биологическом оружии, о том, что знаем. ООН не имеет мандата проводить расследование, если только его не получит. Однако мы продолжим, [заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения] Идзуми Накамицу и другие продолжат очень внимательно отслеживать ситуацию», – приводит слова официального представителя генсека ООН ТАСС.

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла обращение к Организации Объединенных Наций (ООН) и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) с призывом расследовать деятельность биологических лабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.

Как подчеркнули парламентарии, у РФ есть основания утверждать, что Соединенные Штаты в течение нескольких лет использовали Украину и ее военнослужащих для проведения опасных экспериментов в области биологического оружия. В документе отмечается, что в лабораториях были найдены образцы возбудителей таких болезней, как чума, сибирская язва, холера, а факт работы нескольких десятков лабораторий на Украине в интересах США фактически подтвердила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Также указывается, что уничтожение в последние дни опасных биопатогенов свидетельствует «о попытках украинских властей скрыть следы противоправной и антигуманной деятельности».

В связи с этим, депутаты Госдумы обратились к ООН и ПА ОБСЕ с требованием «безотлагательно расследовать деятельность биолабораторий на Украине». «Если данные факты подтвердятся, это будет означать грубейшее нарушение со стороны США и Украины принятой в рамках ООН Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении», – указывается в тексте обращения.

Текст документа депутаты Госдумы решили направить президенту РФ Владимиру Путину, в правительство РФ, Общественную палату и Межпарламентскую Ассамблею государств – участников Содружества Независимых Государств.

Ранее в пятницу постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней.

Напомним, Минобороны РФ получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы РФ обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.