Женщины смогут рожать в 50 лет

Была проведена новая исследовательская работа, в ходе которой израильские ученые смогли полностью остановить процесс старения яйцеклеток. Они утверждают, что это позволит женщинам становится мамами даже в более позднем возрасте.

Эксперты утверждают, что их новое открытие является значительным, так как уже в скором будущем рождение ребенка в 50 лет и позже вовсе не будет поводом для сенсации.

В процессе научной работы авторы взяли яйцеклетки сорокалетней женщины и довели их до состояния, которое наблюдается у двадцатилетних девушек. Примечательно, что для этого исследователи воспользовались антивирусными препаратами, которые, по их мнению, эффективно защищают ДНК от повреждений.