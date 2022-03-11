 

Женщины смогут рожать в 50 лет

11.03.2022, 22:35, Новости дня
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Была проведена новая исследовательская работа, в ходе которой израильские ученые смогли полностью остановить процесс старения яйцеклеток. Они утверждают, что это позволит женщинам становится мамами даже в более позднем возрасте.

Эксперты утверждают, что их новое открытие является значительным, так как уже в скором будущем рождение ребенка в 50 лет и позже вовсе не будет поводом для сенсации.

В процессе научной работы авторы взяли яйцеклетки сорокалетней женщины и довели их до состояния, которое наблюдается у двадцатилетних девушек. Примечательно, что для этого исследователи воспользовались антивирусными препаратами, которые, по их мнению, эффективно защищают ДНК от повреждений.



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