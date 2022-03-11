 

Мнение: Добровольцы и трофеи

11.03.2022, 22:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Важный день для операции по денацификации Украины.

1. Дано официальное добро на передачу трофейной техники и вооружений находящейся в распоряжении ВС РФ армиям ДНР и ЛНР. Фактически, это окончательно легализует поставки вооружений на Донбасс, хотя вполне понятно, что они осуществлялись и ранее через "военторг" и "глубокие шахты Донбасса". А то вчера после ролика с трофеями, где рассказывали, что их утилизируют, многие негодовали. как-так, зачем добру пропадать. В общем, не пропадет, ну а неликвид, конечно в утиль или на запчасти. Шойгу озвучил номенклатуру оружия для республик – ПЗРК, ПТРК, стрелковое вооружение + танки. Путин одобрил, так что это вопрос уже решенный.

2. Дано добро на отправку добровольцев на Украину. Так что те, кто мне писал – как поехать воевать на Донбасс и жаловался, что военкоматы их заворачивают, можете готовиться. Куда именно направят добровольцев. пока неясно – возможно в армии ДНР и ЛНР, возможно, начнется формирование Украинской освободительной Армии или чего-то в таком духе. Посмотрим в общем.

В целом же, это показатель того, что Россия намерена довести операцию по денацификации до конца.
Также нарастает ощущение, что Украина в границах 2022-го года не сохранится и будет разделена, а ее территория частично будет сириизирована. Чем дольше будет затягиваться конфликт, тем вероятнее будет именно этот сценарий.

PS. На заглавной фотографии, боец армии народных республик с трофейным "Джевелином".

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Русские националисты стали российскими

10.09 / Мнение: Похороны Бельмондо

06.03 / Российский эксперт считает развлечениями запуски новой ракеты Илона Маска

23.10 / Медики разъяснили основные отличия COVID-19 от обычного ОРВИ

11.10 / Инфекционист оценил вероятность распространения чумы в России

05.10 / Потерявший жену Шаляпин просыпается посреди ночи от кошмаров

23.12 / Суд в Москве арестовал ректора Казанского университета по делу об убийстве

31.12 / Мнение: Кино и игры 2020

24.01 / Госдеп распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины

17.01 / Даже легкий COVID-19 вызывает тяжелые последствия у пожилых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика