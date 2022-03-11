Мнение: Добровольцы и трофеи

Важный день для операции по денацификации Украины.

1. Дано официальное добро на передачу трофейной техники и вооружений находящейся в распоряжении ВС РФ армиям ДНР и ЛНР. Фактически, это окончательно легализует поставки вооружений на Донбасс, хотя вполне понятно, что они осуществлялись и ранее через "военторг" и "глубокие шахты Донбасса". А то вчера после ролика с трофеями, где рассказывали, что их утилизируют, многие негодовали. как-так, зачем добру пропадать. В общем, не пропадет, ну а неликвид, конечно в утиль или на запчасти. Шойгу озвучил номенклатуру оружия для республик – ПЗРК, ПТРК, стрелковое вооружение + танки. Путин одобрил, так что это вопрос уже решенный.

2. Дано добро на отправку добровольцев на Украину. Так что те, кто мне писал – как поехать воевать на Донбасс и жаловался, что военкоматы их заворачивают, можете готовиться. Куда именно направят добровольцев. пока неясно – возможно в армии ДНР и ЛНР, возможно, начнется формирование Украинской освободительной Армии или чего-то в таком духе. Посмотрим в общем.

В целом же, это показатель того, что Россия намерена довести операцию по денацификации до конца.

Также нарастает ощущение, что Украина в границах 2022-го года не сохранится и будет разделена, а ее территория частично будет сириизирована. Чем дольше будет затягиваться конфликт, тем вероятнее будет именно этот сценарий.

PS. На заглавной фотографии, боец армии народных республик с трофейным "Джевелином".

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