 

Александр Васильев: «Мои комментарии по поводу «Модного приговора» были неверно истолкованы представителями СМИ»

11.03.2022, 22:10, Разное
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Сетка вещания российских федеральных каналов за последние недели изменилась, поэтому то и дело появляются слухи о закрытии тех или иных передач. Например, на днях в прессе написали, что на Первом канале больше не будет выходить передача «Модный приговор». На днях ведущий шоу Александр Васильев дал свои комментарии по этому поводу.

Неправильное толкование

Сначала при общении с журналистами телеведущий и историк моды признался, что сейчас нет ни настроения, ни нарядов для съемок. Плюс ко всему для записи новых выпусков придется увеличить бюджет. В то же время Александр отметил, что в наличии уже отснято немало материала. Другой вопрос: насколько этот материал будет актуален и уместен в нынешних реалиях?

Подобные откровения телеведущего привели к тому, что в Интернете появились статьи с громкими заголовками о закрытии передачи. На следующий день Васильев поспешил дать опровержение. Он отметил, что СМИ неправильно истолковали его слова. На самом деле передача продолжит свое существование, но когда именно это произойдет, пока неизвестно. Хорошая новость заключается в том, что проект не закрывают. «До встречи!», – попрощался с поклонниками проекта историк моды.

Сейчас Александр находится во Франции. В этой стране он прожил много лет, там у него есть своя недвижимость.



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