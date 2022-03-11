СПЧ: Призывы убивать российских журналистов на территории Украины преступны

Призывы к охоте на российских корреспондентов, освещающих правдивую гуманитарную обстановку в зоне проведения спецоперации, преступны и должны быть осуждены международным сообществом, говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере.

«Женевская конвенция и статья 79 Первого Дополнительного протокола к ней устанавливают, что журналисты имеют те же права и ту же степень защиты, что и мирные жители во время вооруженных конфликтов. Намеренное нападение на журналистов приравнивается к военному преступлению в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда», – говорится в заявлении Совета по правам человека, опубликованном в Telegram-канале.

В сообщении упоминается, что призывы убивать российских журналистов, которые находятся на территории Украины, преступны, и они должны быть осуждены международным сообществом.

«Объявление неонацистами о тотальной охоте на российских корреспондентов – вызов всем представителям профессии. Журналисты и другие представители СМИ, находящиеся в зонах боевых действий, сталкиваются со многими опасностям в силу природы своей работы. Но намеренные акты насилия, направленные против них, – не допустимы ни при каких условиях», – говорится в заявлении.

Совет по правам человека также призвал международное журналистское сообщество не поддаваться ставшим мировым трендом стремлению к геноциду российского народа, а, наоборот, призвал высказаться в защиту коллег.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинский неонацист в средствах массовой информации объявил о тотальной охоте на российских корреспондентов, освещающих правдивую гуманитарную обстановку в зоне проведения специальной военной операции.

Секретарь Союза журналистов РФ (СЖР) Тимур Шафир назвал объявление об охоте на российских корреспондентов экстремистским призывом. Глава СЖР Владимир Соловьев также подчеркнул, что в союзе крайне внимательно следят за работой военных корреспондентов на Украине.

Напомним, что РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.