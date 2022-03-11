В Meta объяснили, в какой стране разрешены призывы убивать русских
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В компании сообщили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес войск России.
Новая редакционная политика является временной мерой, применяемой в беспрецедентных случаях, отметили в компании.
«Наша политика направлена на защиту права на свободу слова как проявления самообороны в ответ на военное вторжение в их страну. Если бы мы применяли стандартные правила без каких-либо корректировок, то нам пришлось бы убирать контент обычных украинцев, которые выражают свое сопротивление и гнев в отношении вторгнувшихся военных сил, что справедливо рассматривалось как неприемлемое явление», – заявил вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг в Twitter, передает РИА Новости.
Позже в ООН прокомментировали заявление компании, отметив, что организация выступает против любых призывов к насилию, считая их неприемлемыми, передает ТАСС.
Напомним, Генеральная прокуратура РФ потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, сообщили в пресс-службе ведомства.
В компанию Meta Platforms Inc. входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. В Генпрокуратуре сообщили, что, согласно данным, подтвержденным заявлением пресс-секретаря Meta Platforms Энди Стоуна от 11 марта, в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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