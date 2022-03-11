 

Байден обвинил Россию в рекордном росте цен в США

11.03.2022, 21:55, Новости дня
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Американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России.

«В инфляции во многом виноват [президент России] Владимир Путин. <…> Не демократы (Демократическая партия США, членом которой является Байден) создали эту проблему. Это сделал Путин, и мы работаем над тем, чтобы это исправить», – приводит утверждение главы американской администрации ТАСС.

По мнению президента США, ситуация на Украине якобы сказалась на росте цен на бензин в США. При этом, как считает Байден, введенные против РФ санкции и меры экспортного контроля «наносят сокрушительный удар по российской экономике». «Рубль потерял <…> более половины своей стоимости. <…> Московской фондовая биржа закрыта уже две недели по той простой причине <…>, что в тот момент, когда она откроется <…>, она обвалится», – полагает президент Соединенных Штатов.

Ранее Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. В четверг в Белом доме спрогнозировали дальнейший рост цен на бензин и энергоносители в США, предположив, что это «будет временным и непродолжительным явлением».

Напомним, во вторник Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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