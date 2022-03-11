 

Какими секретными именами Кейт Миддлтон и принц Уильям пользуются в путешествиях

11.03.2022, 21:15, Разное
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У королевских особ есть секретные имена, которыми они пользуются, чтобы оставаться инкогнито во время путешествий и в других ситуациях в целях безопасности. Стало известно, какими именами пользуются герцог и герцогиня Кембриджские и их дети. Таких вымышленных имен e Кейт Миддлтон и принца Уильяма несколько. Сегодня стало известно, что секретные имена имеют инициалы DC, то есть Duke and Duchess of Cambridge – герцог и герцогиня Кембриджские. 

Так, одно из имен Кейт Миддлтон – Дафна Кларк, а Уильяма – Дэнни Коллинз. Какие секретные имена у их детей, неизвестно, однако однажды принц Джордж раскрыл свое. Об этом рассказала женщина, которая случайно встретила наследника престола с бабушкой Кэрол Миддлтон во время прогулки в Беркшире.

Джордж подошел и стал гладить мою собаку. Я решила немного поболтать с мальчиком и хотя узнала его, все же спросила, как его зовут. На что он ответил – Арчи, чем очень удивил меня, – рассказала женщина изданию The Sun.

Скорее всего, как считают журналисты, принц Джордж пошутил, ведь Арчи – это имя его двоюродного брата, сына принца Гарри и Меган Маркл. 



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