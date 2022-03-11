Мнение: Вакцины и тромбы

Астры для спутника

“Три страны ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca” – вроде бы выявились какие-то проблемы с тромбообразованием, а тромбы – это не шутка, от тромба человек может загнуться на раз.

Нам, вроде бы, должно быть плевать на АстраЗенеку – если б не то обстоятельство, что эта вакцина, как уже не раз писали, ближайшая родственница нашего Спутника Ви. Они вообще делаются по одному принципу (их роднит еще и общее английское – оксфордское – происхождение, очередной привет от Галковского с его криптоколонией) (2021)

И вот это – лично меня шокировало: мой пост от 11 марта, но прошлого года. Подумать только – прошел ВСЕГО ГОД!! Вот какие вопросы нас волновали всего-то год назад – про вакцины, Астразенеку, эпидемию чудовищного ковида… Сейчас всё это буквально как корова языком слизала, все кажется событиями какого-то далекого, баснословного прошлого.

Правда, видел тут в потоке сообщений краем глаза – немногие энтузиасты, которые продолжают следить, отмечают, что в специальной медицинской литературе появляется понемногу просто вал сообщений о новых и новых “побочных эффектах”, выявляемых в качестве последствий “вакцинации”. Просто тема на периферии, и “большим СМИ” все эти публикации тотально неинтересны.