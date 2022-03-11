Когда весна придет, не знаю

Женские дни ТВ.

Раз в году ТВ вслед за пролетарским гуманистом возвещает: «Восславим женщину — МАТЬ, чьей грудью вскормлен весь мир». Что правда, то правда. Буквально каждый вскормлен: и президент, и охранник, и генерал, и рядовой, и депутат, и электорат, и корова, и волчица, и медведица! Впрочем, в иных случаях нет-нет, да и усомнишься: была ли у какого-нибудь особенного упыря мать. Но даже для упырей мать — это святое. Вот и телеканалы, много дней без сна и отдыха поддерживавшие шквальным пропагандистским огнем «специальную военную операцию», к 8 Марта ненадолго переоделись в гражданское и вспомнили о любимых соплеменницах.

Пришли долгожданные женские дни, и нужно было чем-нибудь порадовать лучшую и самую активную часть телеаудитории. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий… — ты одно нам поддержка и опора — старое доброе кино, которое всегда выручает вещателей и в радости, и в горе. Хотя даже названия многих фильмов теперь звучат как-то двусмысленно. Москва, как выяснилось, и впрямь ничьим слезам не верит.

Песня из культовой «Весны на Заречной улице» — «Когда весна придет, не знаю» — навевает невеселые мысли. Голубь из фильма «Любовь и голуби» — отныне почти крамольный символ сами знаете чего.

Беспроигрышный вариант в любых обстоятельствах — дети. Они всем в радость. Поэтому во время женских дней показали два подряд выпуска шоу «Голос. Дети». Записанные еще в мирное время, талантливые детки вызывали умиление и у наставников, и у зрителей. Но в параллель с «Голосом» на Первом канале я (так совпало) смотрела новый выпуск правозащитного YouTube-канала MMR. Журналисты Ольга Романова, Милана Минаева и Люба Камырина снимали на берлинском вокзале беженцев с Украины — детей, стариков, женщин. Растерянные дети прижимали к себе кукол-мишек, гладили добродушного лабрадора, разделившего участь хозяев, а волонтеры, пока мамы решали взрослые вопросы, рисовали с детишками солнечный круг и дарили им новые игрушки. Диссонанс между нарядными картинками из телестудии и берлинскими кадрами мог бы нарушить душевное равновесие российских телезрительниц, но федеральное ТВ их от подобных душераздирающих зрелищ заботливо уберегает.

Привычных шоу и концертов с участием вездесущих звезд на этот раз в федеральном эфире практически не было, а те, что все же дошли до телеэкрана, производили крайне неловкое впечатление. «Почему женский праздник отмечают именно 8 марта?» — интересовался ведущий праздничного концерта на НТВ «Все звезды для любимой». «Ну тут все очевидно. Потому что женщины — это восьмое чудо света», — искрометно шутил его напарник.

«Звезды эстрады», от которых обычно нет спасу ни в праздники, ни в будни, вообще словно куда-то закатились.

Женщина, которая поет, к примеру, впервые за много лет в первое воскресенье весны не собрала друзей и не произнесла фирменную фразу: «Весну разрешаю». Это потому, что, по слухам и сообщениям СМИ, она покинула страну вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми. «Живи спокойно, страна! Я у тебя всего одна…» — пела она когда-то. Отныне, похоже, не будет у страны ни спокойной жизни, ни единственной мега-звезды, про которую шутили, что все вожди, случившиеся на ее веку, войдут в историю как «мелкие политические деятели эпохи Аллы Пугачевой».

Впрочем, пожалуй, иногда действительно лучше молчать, чем говорить. «Я была очень рада, когда на нас наложили санкции. Народ наш привык жить в трудностях. Сегодня фашизм подошел к нашему порогу. Мы не начинали военные действия, мы их заканчиваем. Это называется превентивный удар. 8 лет они говорили, что воюют с Россией. Вот мы и пришли на войну (так говорит депутат. — И. П.), они нас долго ждали. У нас нет ненависти к украинцам. У нас есть жалость к людям, которые не смогли организовать государство, которое их защищает. Какие срочники? Там только контрактники и офицеры. Есть такая профессия — Родину защищать. Я считаю, что мы и в Сирии, и в Афганистане защищали наши интересы, интересы детей и женщин. Я хочу мира для своей внучки, чтобы на нее не падали бомбы».

Актриса (в прошлом) и депутат Госдумы (в настоящем) Елена Драпека дала интервью Катерине Гордеевой на YouTube канале «Скажи Гордеевой» ровно в эти женские дни. Этническая украинка, родившаяся в Ленинграде и запомнившая на всю жизнь страшные следы послевоенной разрухи, эта женщина-МАТЬ (а по всем признакам — все же и женщина, и мать, и даже бабушка) говорила о происходящем на ее исторической родине со спокойствием удава.

Особенно пугала плотоядная улыбка, сопровождавшая речи депутатши, напрочь лишенные эмпатии. «Это какой-то ужас! Я вас вообще не понимаю», — в конце разговора воскликнула потрясенная всем услышанным Катя Гордеева. «Вы не расстраивайтесь, — снисходительно посоветовала та. — Мне жалко вас. Жить надо не сию секунду. И поэтому, чтобы обеспечить вашу и нашу безопасность, сейчас воюют наши солдаты».

Лия Ахеджакова, другая актриса и героиня Кати Гордеевой, интервью с которой вышло в эти же выходные дни, напротив, то и дело принималась плакать: «Я это пережить не могу… Испокон веков там не было ненависти к русским. Мы снимались в Харькове, в Киеве, работали на этих сценах. Артисты должны рот открывать не в защиту власти, а в защиту Украины. У всех у нас там друзья. Люди гибнут, дети гибнут. Можно ненавидеть Украину, но я не знаю, за что. И где там эти неонацисты? Вообще с чувством вины у нас очень плохо в стране».

«Когда-нибудь украинцы нас простят?» — спросила Гордеева у обеих собеседниц. «Когда мы выгоним фашистов, все выйдут из бомбоубежищ… Будем развивать, наведем порядок, будем дружить, будем вместе фильмы снимать», — самодовольно вещала Драпеко.

«С кем?» — изумилась Гордеева. «С украинцами. Они об этом мечтают. Они немножко побесятся, успокоятся и вернутся к коллаборациям».

«При моей жизни точно не простят. Мое дело говорить. Ребятки, не молчите, все равно нам хана», — в полном отчаянии взывала к согражданам маленькая отважная гражданка Лия Ахеджакова.

Прошли женские дни. Наступили суровые мужские будни. Пресс-служба канала «Россия-1» оповестила об изменениях в программе: 9, 10 и 11 марта вместо заявленной и широко анонсированной премьеры многосерийного фильма «Елизавета» в эфир выйдет «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ирина Петровская, Обозреватель «Новой»

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