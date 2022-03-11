Мнение: Текущие колебания

Газ в Европе торгуется уже ниже 1300 долларов за 1000 кубометров. Что лишний раз говорит о сугубо спекулятивном характере скачков цен — фундаментальных предпосылок для них на самом деле нет. Даже в нынешней нестабильной обстановке общий объем предложения и спроса находится в примерном равновесии, все упирается в региональные дисбалансы. Это специфическая особенность газового рынка — газ в силу своего агрегатного состояния плохо дозируется, непросто перевозится и его не везде можно хранить. В отличие от нефти, которая более эластична к перепадам спроса и предложения на рынках. При этом нужно понимать, что биржевые цены на газ относятся к сравнительно небольшим его объемам — основная часть газа контрактуется на основе долгосрочных договоров и графиков. Скачки цен относятся к разовым партиям этого специфического товара.

Тренд на увеличение стоимости тем не менее достаточно уверенный, но текущая политическая составляющая в нем не является определяющей. А вот проект перехода к «нулевым выбросам» – это гораздо более серьезный фактор, который определяется выбранной стратегией Европы. Верна она или нет — вопрос отдельный, но то, что ее никто не ставит под сомнение — факт. По сути, нынешние ценовые колебания — это текущая реакция на текущие сложности переходного периода. Политические решения вроде принятого решения вначале об отказе от российского газа на треть, затем на две трети, а с сегодняшнего дня — полного отказа до 2027 года от любых углеводородов из России — только часть общих трудностей переходного периода.

Кстати, вполне возможно, что если до 27 года в России изменится режим, то европейский рынок сможет быть открыт для российских газа и нефти. Правда, для этого потребуются вполне убедительные доказательства того, что рэкетирские наезды с использованием российских углеводородов в качестве инструмента шантажа в прошлом. Но при нынешнем режиме, конечно, никто даже не будет пытаться что-либо выяснять. Тема закрыта.

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