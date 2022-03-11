YouTube объявил о блокировке российских государственных СМИ

Финансируемые государством российские СМИ планируется заблокировать на видеохостинге YouTube, сообщила администрация этого ресурса.

Руководство сервиса заявило, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством, и удалит весь контент о военной спецоперации РФ на Украине, который «нарушает его политику», передает RT.

В минувший вторник видеохостинг удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live», сообщил журналист и автор проекта Владимир Соловьев. На прошлой неделе стало известно о решении американской компании Google приостановить работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории.

«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в РФ работу Google Ads», – сообщили в корпорации. Такое решение последовало после требования Роскомнадзора к Google прекратить распространять фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине.