 

YouTube объявил о блокировке российских государственных СМИ

11.03.2022, 20:29, Новости дня
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Финансируемые государством российские СМИ планируется заблокировать на видеохостинге YouTube, сообщила администрация этого ресурса.

Руководство сервиса заявило, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством, и удалит весь контент о военной спецоперации РФ на Украине, который «нарушает его политику», передает RT.

В минувший вторник видеохостинг удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live», сообщил журналист и автор проекта Владимир Соловьев. На прошлой неделе стало известно о решении американской компании Google приостановить работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории.

«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в РФ работу Google Ads», – сообщили в корпорации. Такое решение последовало после требования Роскомнадзора к Google прекратить распространять фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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