Швейцария закрыла небо для полетов самолетов сторон конфликта на Украине

Власти Швейцарии решили закрыть небо страны для полетов самолетов сторон конфликта на Украине, а также государств, решивших оказать им военную поддержку, говорится в правительственном постановлении.

«Просьбы о пролете над территорией Швейцарии, исходящие от сторон конфликта и других государств в целях оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности поставки военных материалов, не будут приняты», – приводит ТАСС сообщение правительства Швейцарии.

Исключения будут сделаны только для гуманитарных рейсов военных самолетов сторон конфликта и третьих стран, включая воздушную транспортировку раненых, передает РИА «Новости».

Власти напомнили, что для использования воздушного пространства Швейцарии иностранными военными или государственными самолетами требуется дипломатическое разрешение, которое в особых случаях требует согласования Федерального совета.

Ранее РФ ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве.

Несмотря на то, что Швейцария предложила помощь для урегулирования конфликта на Украине, страна вошла в список недружественных РФ стран.