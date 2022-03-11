 

Швейцария закрыла небо для полетов самолетов сторон конфликта на Украине

11.03.2022, 20:29, Новости дня
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Власти Швейцарии решили закрыть небо страны для полетов самолетов сторон конфликта на Украине, а также государств, решивших оказать им военную поддержку, говорится в правительственном постановлении.

«Просьбы о пролете над территорией Швейцарии, исходящие от сторон конфликта и других государств в целях оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности поставки военных материалов, не будут приняты», – приводит ТАСС сообщение правительства Швейцарии.

Исключения будут сделаны только для гуманитарных рейсов военных самолетов сторон конфликта и третьих стран, включая воздушную транспортировку раненых, передает РИА «Новости».

Власти напомнили, что для использования воздушного пространства Швейцарии иностранными военными или государственными самолетами требуется дипломатическое разрешение, которое в особых случаях требует согласования Федерального совета.

Ранее РФ ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве.

Несмотря на то, что Швейцария предложила помощь для урегулирования конфликта на Украине, страна вошла в список недружественных РФ стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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