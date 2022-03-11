 

Минобороны предупредило о риске террористических атак из-за поставок ПЗРК на Украину

11.03.2022, 20:29, Новости дня
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Украинские власти бесконтрольной раздачей переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), создают долговременную угрозу террористических атак, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Киевский националистический режим, бесконтрольно раздавая полученные от европейских стран и США переносные зенитно-ракетные комплексы, создает долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».

Он предупредил, что атаки могут быть совершены не только на территории Украины, но и на территории европейских стран, отправляющих сотни наемников и неонацистов для участия в боевых действиях.

«Российские военнослужащие продолжат поиск и изъятие брошенных националистами ПЗРК для недопущения попадания смертоносного оружия к террористам и последующего их вывоза за пределы Украины», – подчеркнул представитель ведомства.

По его словам, в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК «Игла», передает ТАСС.

Ранее в минобороны Британии заявили, что продолжают поставки противотанковых ракет на Украину, изучается вопрос отправки переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что американские ПЗРК «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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