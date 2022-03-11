Мнение: Китайская Европа, или почему санкции слабее, чем кажутся

Выношу из комментариев мнение специалиста по таможне. Если коротко — заменить европейские товары не так сложно, достаточно дать каперам зелёный свет. Большая часть европейских товаров — китайские товары, которые являются европейскими только по копирайту.

https://olegmakarenko.ru/2368320.html?thread=846658880#t846658880

Я более 25 лет занимаюсь ВЭД, логистикой и таможней.

1. Не стоит паниковать, мы быстро сможем заместить почти всё, что покупали раньше в Евросоюзе и США.

2. Товарооборот с США в последние годы был минимален. В качестве иллюстрации — стоимость доставки одного 40-футового контейнера из Китая в порт Санкт-Петербург за период пандемии выросла впятеро, с 3 тысяч долларов до 15 тысяч долларов. На направлении любой порт восточного побережья США — порт Санкт-Петербург цена осталось на прежнем уровне, около 3 тысяч долларов.

3. Европейские и американские производители массово выводили производства в Китай и ликвидировали их у себя, причём в последние годы это приобрело лавинообразный характер. На личных примерах мы видели маразм ситуации — завод европейского бренда производит оборудование в Китае, далее товар поступает в Евросоюз, там приклёпывается шильда «Сделано в Евросоюзе», и товар поступает в дилерскую цепь поставок. Мы, как вторичный рынок, получаем товар от европейцев.

4. В России существует таможенная база всех импортных и экспортных поставок, она доступна профессиональным декларантам, таможенным брокерам и ряду импортеров. Эта база — просто кладезь информации, в ней видно всё — отправитель, получатель, товар, стоимость товара, место отправления товара, таможенные пошлины, место таможенного оформления (то есть и маршрут следования товара) и многое другое.

По этой базе мы прекрасно видим, что 90 % товаров поступает из Китая, хотя дилеры уверяют своих клиентов, что товар произведен в Евросоюзе.

5. Посмотрите на любой товар, которым вы пользуетесь в жизни. Вероятно, вы обнаружите на нём надпись «Сделано в Китае».

6. Главный вред России наносит так называемый ТРОИС. Это электронный реестр объектов интеллектуальной собственности Таможни. Он нужен, чтобы защитить правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания, иных объектов авторских прав от незаконного ввоза контрафакта и «серого импорта» на территорию России.

Вроде бы благое дело. Правообладатель, — он же дилер или представительство в России, — совместно с хозяином бренда (производителем) регистрируют марку в ТРОИС. Предположим, вы хотите привезти товар по своему контракту, и нашли поставщика, например, в Китае. Привозите товар на таможню в Россию и подаете декларацию, таможня по электронной системе видит, что бренд есть в ТРОИС и отправляет вас к правообладателю-дилеру за разрешением. Вам это разрешение не дадут, так как вы рушите бизнес дилеру. Далее таможня конфискует груз и ещё выставляет штраф до 100 % от стоимости груза.

Как результат, товары из этого списка вы как потребитель покупаете в два а то более раз дороже, потому что дилер является единственным поставщиком товара в Россию, и конкурентов у него нет.

Первое, что должно сделать правительство после начала санкционной войны — отменить ТРОИС в России.

Я понимаю, что должна быть защита интеллектуальной собственности, и за счет неё тот же Эппл делает свои гаджеты самыми крутыми и популярными в мире (хотя это уже давно не так, и капитализация Эппл давно дутая, как и у того же Фейсбука). Стоимость производства одного айфона на заводе в Китае не превышает 200 долларов.

Раз мир пошел вразнос, пора отменить некоторые маразматичные правила. Мы в своей практике сталкивались с такими примерами, что просто диву даешься. В большинстве случаев товар вообще не заезжает в Евросоюз, а на прямую прибывает в Россию из Китая с шильдами «Сделано в Евросоюзе».

7. Расчеты. Мы как импортер работающий с разными рынками имеем счета в разных валютах и с Китаем давно работаем через юани — никакого СВИФТ, никакой конвертации через доллар.

8. Логистика. Авиаперевозки грузов. Европейцы совершили большую ошибку. Пассажирские перевозки просели из-за пандемии, и бизнес выживал за счёт грузовых перевозок.

Та же Finnair инвестировала огромные деньги в терминалы в Хельсинки. Огромный объем грузов с Алиэкспресса и прочих интернет-магазинов шёл через Хельсинки в Россию и другие страны. Теперь смотрим на карту и понимаем, почему сейчас Finnair на грани банкротства. А в плюсе остались турецкие, арабские и китайские авиакомпании.