 

Euronews – новые санкции против России подстегнут инфляцию в еврозоне

11.03.2022, 20:05, Новости дня
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Еврозону ждёт значительно более высокая инфляция, чем прогнозировалось ранее, объявила председатель Европейского центробанка Кристин Лагард. Она пояснила, что масштабы вероятных негативных последствий будут зависеть от хода конфликта, от воздействия текущих санкций и возможных дальнейших мер, пишет Euronews.

Жёсткие санкции, введённые Европейским союзом против России, негативно скажутся на экономике еврозоны и приведут к заметному росту неопределённости. Об этом сказала председатель Европейского центробанка Кристин Лагард. 

КРИСТИН ЛАГАРД, председатель ЕЦБ: Российско-украинский конфликт существенно скажется на экономической активности и вызовет инфляцию из-за роста цен на энергоносители и товары, а также вследствие нарушения международной торговли и ослабления доверия. Масштабы этих последствий будут зависеть от хода развития конфликта, от воздействия текущих санкций и возможных дальнейших мер. 

ЕЦБ пересмотрел свой прогноз, в соответствии с которым инфляция в текущем году составит 5,1 процента — а не 3,2 процента, как ожидалось ранее. Это самый высокий уровень с момента создания единой европейской валюты.

Дата выхода в эфир 10 марта 2022 года.



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