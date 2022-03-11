 

Сельма Блэр обвинила возлюбленного в домашнем насилии

11.03.2022, 19:50, Разное
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Американская актриса Сельма Блэр, которую киноманы знают по ярким ролям в фильмах “Жестокие игры”,”Хеллбой” и “Праздник любви”, обратилась в суд с просьбой запретить теперь уже бывшему возлюбленному Рону Карлсону к ней приближаться. Как заявила актриса, бойфренд напал на нее и она теперь опасается за свою жизнь. 

Я опасаюсь за свою безопасность и за безопасность моего сына, — заявила актриса журналистам.

По словам актрисы, дело было так: 22 февраля Рон Карлсон привез ей по ее же просьбе телевизор. Сельма, страдающая с 2018 года рассеянным склерозом, чувствовала себя плохо и не могла сама заниматься транспортировкой техники. Рон приехал и начал, по словам Блэр, оскорблять ее, а после поднял на нее руку и начал душить. Как утверждает Сельма, она потеряла сознание, а когда пришла в себя, то обратилась в полицию и написала на Карлсона заявление. Бойфренда актрисы арестовали и запретили приближаться к предполагаемой жертве вплоть 22 марта, когда состоится первое слушание по делу. 

Рон, отвергая обвинения, говорит, что и пальцем не тронул Сельму и в качестве доказательства демонстрирует фото, на которых у Блэр ссадины на лице, появившиеся еще до его прихода.

Рон Карлсон

Отношения Сельмы Блэр и Рона Карлсона никогда не были ровными. Они начали встречаться в 2013 году, три года спустя расстались, а в 2019 году снова сошлись. До Рона Сельма состояла в отношения с дизайнером Джейсоном Бликом, от которого в 2011 году родила сына Артура. Еще ранее актриса была замужем за актером и музыкантом Ахметом Заппа.

В 2018 году Сельме Блэр поставили диагноз рассеянный склероз, признаки которого появились после рождения сына. Четыре года назад результаты МРТ показали более 20 поражений мозга – все они указывали на рассеянный склероз. 

Я инвалид. Иногда падаю, роняю вещи. Моя память затуманена, – писала актриса, – После больших доз преднизолона у меня не получается сфокусировать взгляд… Начинается паника. Неужели так будет всегда? Как мне попасть на прием к врачу? Как работать и писать, когда ничего не видно и так больно?

Чтобы замедлить болезнь, актрисе пришлось пройти агрессивную химиотерапию, после чего она лишилась волос на голове. В 2019 году Сельма лечилась стволовыми клетками, а осенью 2021 года выпустила документальный фильм о своей болезни под названием Introducing, Selma Blair.

Сельма Блэр с сыном

 



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