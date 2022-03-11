“Зачарованные” 24 года спустя: как сложилась жизнь актеров популярного сериала

Шеннен Доэрти (Прю Холливелл)

Шеннен пришла в сериал в статусе абсолютной звезды. Однако в Голливуде она прославилась не только благодаря своему таланту, но и склочному характеру: еще в 90-х она попала в рейтинг “50 самых злобных женщин прайм-тайма” и покинула популярный сериал “Беверли-Хиллз, 90210” после четвертого сезона из-за разногласий с командой. В “Зачарованных” актриса продержалась три сезона, после чего поставила вопрос ребром: она или Алисса Милано (Фиби). Продюсеры сделали выбор в пользу последней. Шеннен покинула шоу и телеэкраны на несколько лет.

В 2015 году ей поставили диагноз – рак молочной железы. Актриса подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил ее медицинское страхование, из-за которого, по ее мнению, она не получила должного лечения и ее рак метастазировал на лимфатическую систему. В начале февраля 2020-го Доэрти рассказала о том, что болезнь вернулась и теперь она на 4-й стадии.

Сегодня актриса продолжает лечение и активно рассказывает обо всех этапах лечения в социальных сетях. Шеннен замужем за фотографом Куртом Исваренко.

Шеннен, 2021 год

Алисса Милано (Фиби Холливелл)

Актриса пришла в сериал уже знаменитой, а успех “Зачарованных” лишь укрепил ее в этом статусе. После завершения проекта у Алиссы было несколько крупных проектов, таких как “Касл”, “Любовницы” и “Анатомия страсти”. В 2009 году актриса вышла замуж за спортивного агента Creative Artists Agency Дэвида Баглиари. Пара счастлива в браке и воспитывает двоих детей сына Майло и дочь Элизабеллу.

Алисса с семьей

Холли Мари Комбс (Пайпер Холливелл)

После “Зачарованных” Холли продолжила сниматься, но добиться такого же успеха так и не смогла. Единственный ее значимый проект за эти годы сериал “Милые обманщицы”, но к 4 сезону линию ее героини сократили до второстепенного персонажа. Холли была замужем три раза. Во втором браке у нее родилось трое детей. В 2019 году она вышла замуж за ресторатора Майкла Райана и сейчас вместе с семьей проживает в Лос-Анджелесе.

Холли с мужем

Брайан Краузе (Лео Уайтт)

Хранитель Зачарованных Лео так понравился зрителям, что из второстепенных героев быстро перешел в разряд основных. До сериала Брайан успел сняться в фильме “Возвращение в Голубую лагуну”, где его партнершей стала 15-летняя Милла Йовович. В 1996 году Брайан женился на модели Бет Брюс, брак просуществовал 4 года. В начале 2000-х Краузе стал любимчиком женщин в Америке. На площадке “Зачарованных” у него был непродолжительный роман с Алиссой Милано.

В 2010 году у актера были проблемы с алкоголем, но ему удалось победить зависимость. Брайан продолжает активно сниматься, среди его успешных проектов – сериалы “Касл”, “Династия” и “Безумцы”. Также Краузе часто можно увидеть в третьесортных фильмах ужасов. Он живет с Лос-Анджелесе и дружит с Холли Мари Комбс.

Брайан, 2021 год

Роуз Макгоуэн (Пейдж Метьюс)

Роуз пришла в сериал в четвертом сезоне на замену Шеннен. До роли в “Зачарованных” она была известна лишь как девушка Мэрлина Мэнсона. Продюсеры не прогадали с Роуз: она подняла рейтинги и привлекла мужскую аудиторию. Однако большую известность Макгоуэн получила благодаря своим многочисленным романам и громким заявлениям. В разное время она была обручена с Робертом Родригесом, художником Дэйви Дэтейлом, а также активистом Райаном Давом.

Актриса одной из первых начала движение #MeToo и рассказала о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Также критике со стороны Роуз подверглись Кейтлин Дженнер, Алисса Милано и даже нынешний президент США Джо Байден. В марте на HBO вышел документальный фильм об абьюзе Мэрилина Мэнсона над Эван Рейчел Вуд. Роуз поддержала коллегу, но отметила, что сама издевательствам певца не подвергалась.

Роуз 48 лет, она в отличной форме и любит экспериментировать с внешностью Актриса живет в Мексике

Джулиан Макмахон (Коул Тернер)

Актер воплотил на экране образ демонически привлекательного помощника судьи и представителя темных сил. Джулиана пригласили в сериал на несколько эпизодов, но благодаря высоким рейтингам оставили на три сезона. Джулиан – сын бывшего премьер-министра Австралии, но идти по его стопам он не захотел и сначала сделал успешную карьеру модели, а потом освоил и актерское мастерство. После “Зачарованных” он продолжил активно сниматься, на его счету такие успешные проекты как “Части тела”, фильм “Фантастическая четверка”, “Предчувствие” и сериал “ФБР”.

Обаятельный брюнет никогда не был лишен женского внимания: еще в Австралии в конце 90-х он был женат на певице Данни Миноуг (сестре Кайли Миноуг). В 1999 году женился на актрисе Брук Бернс, в браке у них родилась дочь Мэдисон. На съемочной площадке “Зачарованных” у него был роман с Шеннен Доэрти. В 2014 году актер женился на Келли Паниагуа, с которой до этого встречался 11 лет. Джулиан не ведет социальные сети, но его фотографии в обнимку с женой часто попадают на страницы газет.

Джулиан с женой

Кейли Куоко (Билли Дженкис)

“Зачарованные” дали толчок карьере Кейли. Она появилась в 8 сезоне в роли ученицы зачарованных – Билли. После сериала Куоко утвердили на роль в популярном сериале “Теория Большого взрыва”, который сделал ее мировой звездой. Актриса встречалась с Генри Кавиллом, а в 2013 году вышла замуж за теннисиста Райана Свитинга. Пара была вместе три года, после чего Кейли заявила, что муж живет за ее счет и подала на развод. В 2018 года она вышла замуж за сына миллиардера Карла Кука. Кейли счастлива и продолжает сниматься.

Кейли с мужем Кейли на церемонии “Оскар”, 2021 год