Политическая позиция Шнурова заставила его покинуть пост генпродюссера RTVI

Известный музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров ушел с поста генерального продюсера российского международного канала RTVI.

О том, что Шнуров покидает свой пост, стало известно 10 марта. О причинах своего ухода рассказал сам музыкант.

«В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», – заявил он.

Отметим, что Шнуров с самого начала спецоперации ВС РФ на Украине заявил о поддержке действий руководства России. Так, в песне «Прощай, элита» он в свойственной ему манере подверг критике представителей «элиты», которые в трудный для Родины момент покинули страну. А в композиции «Входа нет!» музыкант провел параллель между современной Европой, где россияне в настоящее время подвергаются давлению, и Берлином 40-х годов прошлого века, когда нацисты преследовали евреев.

Такая позиция Сергея Шнурова шла вразрез с политикой телеканала, ряд сотрудников и зрителей которого не одобряют деятельность руководства страны. Об этом заявила и CEO RTVI Ольга Пивень.