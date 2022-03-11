Из-за санкций в Россию прекращена поставка бульдозеров для уничтожения санкционных продуктов

Санкции Запада затронули импорт самоходных землеройных машин. Запрет на ввоз техники сказался на деятельности не только отечественных строительных компаний, но и вызвал проблемы у Роспотребнадзора, ответственного за уничтожение санкционных продуктов из стран Евросоюза.

С момента введения продуктовых контрсанкций все 8 лет надзорное ведомство использовало иностранную технику для уничтожения незаконно ввезенной санкционной продукции на территорию России. В связи с новым пакетом санкционных мер зарубежные компании Сat, Komatsu и Liebherr решили отозвать свои бульдозеры из лизинга. Принудительный возврат техники может парализовать всю работу Роспотребнадзора и создать условия для ухудшения санитарной обстановки в России. По словам экспертов, неутилизированные продукты придется хранить на складах, что вызовет дополнительные издержки государственного бюджета.

«Мы попросили правительство рассмотреть возможность национализации лизинговых бульдозеров, чтобы продолжить работу. Ведь от этого зависит будущее нашей страны. Если мы не утилизируем эту еду сегодня, то завтра ее растащат крысы, бродячие собаки, бомжи и другие жители Российской Федерации. В перспективе мы полностью перейдем на бульдозеры Челябинского тракторного завода, но пока это невозможно», — заявил заместитель главы Роспотребнадзора Артем Смолин.

Чиновник отметил, что на сегодняшний день импортная техника лучше отечественной справляется с поставленными перед Роспотребнадзором задачами. Американские и немецкие бульдозеры качественно справляются с давкой твердых сыров и грецких орехов, а японские машины предпочтительнее использовать для уничтожения польских яблок.

Представитель ведомства не исключил, что в чрезвычайных обстоятельствах возможно привлечение вооруженных сил России. Танкисты 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина, Краснознамённой дивизии имени Ю. В. Андропова уже выразили согласие помочь Роспотребнадзору в утилизации санкционных продуктов.

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