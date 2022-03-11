“До Кейт Уильям понятия не имел, что такое романтика”: как Гарри заставил Кейт прослезиться во время свадьбы

Два года назад произошел раскол в королевской семье. Это случилось после переезда принца Гарри и Меган Маркл в Америку. Теперь герцоги Сассекские практически не общаются со своими родственниками из Англии. А ведь были времена, когда они были невероятно дружны и сплочены. Вспоминаем один из трогательных эпизодов.

Крепкая дружба

В апреле 2011 года состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Подружкой невесты стала сестра Кейт Пиппа, а другом жениха – брат принца Уильяма принц Гарри. Королевский писатель Кэти Николл в книге «Гарри: жизнь, утрата и любовь» вспомнила один из самых ярких эпизодов этого торжества.

Речь идет о том, когда принц Гарри произнес речь в честь молодоженов. Он сказал, что его брат Уильям до знакомства с Кейт понятия не имел о том, что такое романтика. «Когда Уильям стал ворковать с Кейт по телефону, тогда я понял, что все серьезно», – произнес принц Гарри. Затем он спародировал Уильяма, как если бы тот общался с Кейт и назвал Миддлтон Бэбикинс. По всей видимости, именно так ласково обращался к своей возлюбленной принц Уильям, когда еще встречался с ней.

Затем принц Гарри сказал, что роман и отношения брата с Миддлтон были все это время вдохновением для него. В этот момент Кейт прослезилась. Речь принца Гарри была невероятно трогательной, хоть и приправленой его фирменными шуточками.

Кэти Николл в своей книге написала о том, что на самом деле Кейт и принца Гарри связывали очень теплые и дружеские отношения. Сам Гарри нередко называл Миддлтон «сестрой, которой у него никогда не было». Эти слова подтверждают тесную эмоциональную связь. Кейт и Гарри нередко видели хихикающими вместе на различных мероприятиях.

Прогнозы экспертов

По словам Николл, теперь эти хорошие беззаботные времена, к сожалению, остались для королевской семьи позади. Родственники не общаются, и неизвестно, воссоединятся ли и смогут ли найти общий язык. Королевские эксперты склоняются к версии, что та же Кейт может гипотетически помириться и с Меган, и с Гарри (как и принц Уильям), однако это, скорее, будет жест для публики. На самом деле Миддлтон вряд ли забудет то скандальное интервью Гарри и Меган, где они опорочили честь и уронили авторитет британской монархии.