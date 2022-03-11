Мнение: Экстремисты

Корпорация «Мета» Цукерберга может быть признана экстремистской на территории России. В практическом плане это создаст некоторую правовую коллизию: любой пользователь Фейсбук, Инстаграм, Ватсап с незакрытым аккаунтом может рассматриваться как участник экстремистской организации. До 6 лет лишения свободы, между прочим.

Кстати, сейчас Фейсбук на территории России заблокирован. Строго говоря, даже если законопослушный гражданин решит исполнить предписание властей и попытается закрыть свой аккаунт, он этого сделать не сможет. Ну, понятно, можно напрячься и через VPN попробовать закрыть аккаунт, но в конце концов — вы решили, вы и придумывайте, что с этим делать.

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