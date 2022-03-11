Гражданам РФ затруднили открытие счетов в банках Грузии
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Грузинские банки в последние дни крайне осложнили открытие счетов для граждан РФ и Белоруссии или же вообще отказывают им в этом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Крупнейший грузинский банк ТВС отказывает гражданам РФ в открытии счетов. Что касается другого системообразующего банка – «Банка Грузии», согласно информации грузинских СМИ, потенциальный клиент – житель РФ должен «осудить агрессию РФ против Грузии и Украины», согласиться с тем, что «Россия – оккупант, которая вторглась в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 и 2022 годах», заявить о признании Абхазии и Южной Осетии частями Грузии, а также сообщить, что «не разделяет пропаганду России».
При этом выполнение этих требований не гарантирует открытие счета, заявка будет рассматриваться дополнительно соответствующими структурами в банке.
Выданные в РФ карты VISA и Mastercard бесполезны в Грузии – с них нельзя снять деньги или оплатить услуги или товары, а действующие в Грузии банки и системы оплаты картами не сотрудничают с российской платежной системой «Мир».
Нацбанк Грузии еще 26 февраля издал распоряжение, согласно которому грузинские финансовые институты должны действовать в соответствии с санкциями США, ЕС и Великобритании против РФ. Это касалось физических и юридических лиц России, оказавшихся под санкциями. При этом ряд грузинских коммерческих банков решил не обслуживать россиян и белорусов и не попавших под санкции. Сделать это можно без объяснений – законом допускается.
Ранее глава МВД Вахтанг Гомелаури сообщил, что «после 24 февраля в Грузию въехало более 20 000 граждан России, и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года».
В последнее время в социальных сетях и в обществе Грузии говорят о «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан РФ экс-президентом Михаилом Саакашвили десять лет назад.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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