Гражданам РФ затруднили открытие счетов в банках Грузии

Грузинские банки в последние дни крайне осложнили открытие счетов для граждан РФ и Белоруссии или же вообще отказывают им в этом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Крупнейший грузинский банк ТВС отказывает гражданам РФ в открытии счетов. Что касается другого системообразующего банка – «Банка Грузии», согласно информации грузинских СМИ, потенциальный клиент – житель РФ должен «осудить агрессию РФ против Грузии и Украины», согласиться с тем, что «Россия – оккупант, которая вторглась в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 и 2022 годах», заявить о признании Абхазии и Южной Осетии частями Грузии, а также сообщить, что «не разделяет пропаганду России».

При этом выполнение этих требований не гарантирует открытие счета, заявка будет рассматриваться дополнительно соответствующими структурами в банке.

Выданные в РФ карты VISA и Mastercard бесполезны в Грузии – с них нельзя снять деньги или оплатить услуги или товары, а действующие в Грузии банки и системы оплаты картами не сотрудничают с российской платежной системой «Мир».

Нацбанк Грузии еще 26 февраля издал распоряжение, согласно которому грузинские финансовые институты должны действовать в соответствии с санкциями США, ЕС и Великобритании против РФ. Это касалось физических и юридических лиц России, оказавшихся под санкциями. При этом ряд грузинских коммерческих банков решил не обслуживать россиян и белорусов и не попавших под санкции. Сделать это можно без объяснений – законом допускается.

Ранее глава МВД Вахтанг Гомелаури сообщил, что «после 24 февраля в Грузию въехало более 20 000 граждан России, и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года».

В последнее время в социальных сетях и в обществе Грузии говорят о «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан РФ экс-президентом Михаилом Саакашвили десять лет назад.