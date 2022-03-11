Пушков: Деятельность Meta на территории РФ может быть сведена к нулю

Решение Meta разрешить публикацию призывов к насилию против Вооруженных сил РФ будет осуждено и приведет к перекрытию возможностей для деятельности этой компании на территории РФ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. В пятницу Следственный комитет возбудил дело против Meta по двум статьям.

«Решение руководства Meta допустить размещение на своих официальных платформах (компании принадлежат соцсети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp) призывы к действиям против российских военнослужащих – это нечто беспрецедентное в истории социальных сетей. Эта сетевая компания фактически решила выступить распространителем призывов к прямому насилию и в силу этого может быть признана экстремистской», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Этот шаг американского IT-гиганта вызвал крайнее негодование и возмущение в России, подчеркнул собеседник, поэтому закономерно, что он был расценен законодателями в Госдуме и Совете Федерации как призыв к экстремистской деятельности. «СК уже возбудил дело против Meta, ибо распространение экстремистских призывов является уголовно наказуемым деянием, это вопиюще противозаконное решение», – подчеркнул собеседник.

Пушков напомнил, что конфликт РФ с Meta, которая ранее была известна как Facebook, назревал уже очень давно. «Эта компания регулярно блокировала российские информационные ресурсы, не удаляла противоправный контент на своих страницах, игнорировала требования Роскомнадзора по целому ряду вопросов и не предпринимала никаких шагов для выполнения закона о «приземлении» зарубежных компаний, требующего открытия филиала, представительства или юридического лица на территории Российской Федерации», – напомнил сенатор.

Таким образом Meta стала в РФ одной из наименее законопослушных среди интернет-гигантов. «Неслучайно Роскомнадзор заблокировал недавно на территории РФ доступ к Facebook за блокировку российских телеканалов и других информационных ресурсов», – указал политик.

«В нынешних условиях перспективы деятельности Meta в РФ могут быть сведены к нулю», – подытожил Алексей Пушков.

В пятницу Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. «В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», – сообщили в Генпрокуратуре.

Также решается вопрос об уголовном преследовании из-за возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. В пятницу СМИ сообщили, что из внутренних документов корпорации Meta Platforms следует, что она разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян за проведение спецоперации на Украине.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело в связи с действиями сотрудников Meta. Роскомнадзором было объявлено о блокировке Instagram и Facebook. Мессенджер WhatsApp продолжит работу, потому что это средство общения, а не размещения информации.