 

Байден: Конфликт РФ и НАТО означает Третью мировую войну

11.03.2022, 19:07, Новости дня
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Президент США Джо Байден заявил, что столкновение между Россией и НАТО спровоцирует Третью мировую войну, которую необходимо избежать.

«Мы не будем вести войну с Россией на Украине. Прямая конфронтация НАТО и РФ – это Третья мировая война, то, чего мы обязаны избегать», – сообщил он в телеобращении к нации, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией. Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. До этого президент США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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