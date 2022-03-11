Мнение: Список недружественных стран, национализация западного бизнеса и приостановка СП-1

1. МИД России на днях официально составил список недружественных стран. Попал туда вовсе не «весь мир», который якобы «против нас», а только часть стран Европы, сами Соединённые Штаты и несколько прихвостней гегемона, таких как Япония и Южная Корея:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/vse-nedrujestvennye-dlia-rossii-strany-perechen-kotoryh-utverjden-6226330fd44c7560aeef59cf

Статус недружественной страны – это уже не просто риторика, не просто «МИД выражает озабоченность». Ко всем этим странам, которые ввели санкции против России, будут применяться и уже применяются различные ответные меры.

Воздушное пространство уже закрыто. Будут вводиться запреты на экспорт различных товаров в страны из списка. Экономическая война против России не будет односторонней.

2. Будут предприниматься меры и против западных компаний, решивших уйти с российского рынка. Пока что речь не идёт о национализации вражеского бизнеса, — на мой взгляд, напрасно, – но вот перейти под внешнее управление и поменять собственника поддержавшие санкционную агрессию компанию всё же могут:

https://pravo.ru/news/239651/

«Временная администрация — торги — новый собственник» — вот какой сценарий ждет компании с иностранным участием, которые уходят с российского рынка. Это должно предотвратить, по сути, их предумышленное банкротство и потерю большого числа рабочих мест, считают власти.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных компаний, покидающих российский рынок, говорится в официальном телеграм-канале «Единой России». Законопроект позволяет через суд вводить внешнюю администрацию в организациях, где более 25% долей владеют иностранные лица недружественных государств, в случае прекращения деятельности. Это защита от банкротства и мера для сохранения рабочих мест.

Собственнику дают пять дней на решение отказаться от этого сценария, если он решит продать долю или возобновить работу. Деятельность и работников нужно сохранить. Иначе суд на три месяца назначает временную администрацию. После этого акции новой организации попадают на торги, а старую ликвидируют. От покупателя акций требуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и как минимум год продолжать его деятельность.

Некоторые комментаторы ошибочно сравнивают нынешнюю ситуацию с национализацией бизнеса большевиками в 1917-1918 годах. Сравнивать нельзя по двум причинам.

Во-первых, сейчас нет ни цели избавиться от частного бизнеса, ни цели наполнить общак награбленным, как тогда. Цель – сохранить предприятия западных компаний в России, чтобы они продолжили платить налоги и зарплаты, продолжили выдавать на-гора продукт. Либо им придётся вовсе отказаться от ухода, либо «приземлиться», перерегистрироваться и продолжить деятельность в иной форме, либо их имущество будет частично продано и они даже получат за эту какую-то компенсацию. О грабеже и классовой борьбе с предпринимателями, как в 1918 году, речи не идёт.

Во-вторых, Советская Власть просто грабила все предприятия подряд. Сейчас собственников будут менять только у тех, кто принял деятельное участие в агрессии против России и не остановил свои враждебные действия даже после предупреждения. Разница очевидна.

3. Возможно, Европа может лишиться в ближайшее время не только «Северного потока-2», но и «Северного потока-1»:

https://lenta.ru/news/2022/03/07/mirror/

Вице-премьер России Александр Новак предупредил о возможности введения Москвой зеркальных мер после запрета «Северного потока-2», пишет РИА Новости.

По словам Новака, РФ имеет право запретить прокачку газа через «Северный поток-1», но пока не делает этого. «От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», — отметил он.

На первый взгляд, решение ограничить российский экспорт газа в Европу выглядит странным – это важный источник пополнения нашего бюджета.

Однако в нынешней ситуации ограничение экспорта ещё сильнее поднимет цены на газ, в итоге наш заработок на экспорте газа не пострадает, а то и увеличится. Кроме того, если мы по техническим причинам временно прекратим поставлять газ по долгосрочным контрактам, то сможем нарастить поставки на спотовом рынке, где цены сейчас максимальные.