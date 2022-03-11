Мнение: Россия ушла из Европы?

Вопрос не риторический. От ответа на этот вопрос зависит подчинится Россия требованию Европейского суда по правам человека? И тем самым подтвердит, что Россия по-прежнему считает себя европейской страной? Или ЕСПЧ утрется? А Россия фактически признает, что самоудалилась из числа европейских стран?

Дело в том, что ЕСПЧ вынес решение согласно Правилу 39 регламента суда (срочные меры) и указал правительству России на необходимость воздержаться от воспрепятствования работе «Новой газеты» в условиях вооруженного конфликта в Украине.

Это решение, опубликованное на сайте ЕСПЧ – ответ на запрос о срочных мерах по заявлению «Новой газеты» на нарушение ст. 10 Конвенции, направленное 3 марта.

Дословно: «Суд указал правительству России до дальнейшего уведомления воздержаться от действий и решений, направленных на полную блокировку или приостановку выпуска «Новой газеты», а также от любых других действий, которые в сложившихся обстоятельствах могут помешать реализации «Новой газетой» ее прав, гарантированных ст. 10 Конвенции (свобода выражения мнений)».

Между тем, уже после обращения «Новой газеты» в ЕСПЧ, 5 марта в России вступили в силу законы об уголовной ответственности за «фейки о действиях российских военных» и «призывы к антироссийским санкциям». В УК появилась статья 207.3 — «о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан». За распространение информации, не соответствующей официальной позиции властей РФ, можно получить до 10 лет лишения свободы. Если это повлекло «тяжкие последствия» — до 15 лет.

Из-за изменений в УК «Новая газета» была вынуждена удалить онлайн-трансляции и ряд статей о проведении «спецоперации» в Украине, новостные сообщения об этих событиях, а также приостановить выпуск новостей, так как в противном случае уже сообщенная информация могла бы квалифицироваться следствием и судом как «длящееся преступление».

Подробности.

В общем, думаю, что это интересно не только мне. Россия – это все еще Европа? Или уже нет?

Фотография отсюда

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