Эксперт: Киевская власть не может совладать с вооруженными ей же нацистами

Украинская власть провоцирует разрастание хаоса в стране, создавая вооруженные и совершенно не подконтрольные кому бы то ни было подразделения «территориальной обороны», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее в Минобороны заявили, что Киев потерял управление регионами, где сейчас бесчинствуют вооруженные нацисты и преступники.

«То, что происходит сейчас на Украине, показывает – киевский режим пытается встать во главе националистического движения, пытается руководить процессом «сопротивления», но на деле мы наблюдаем то, что можно назвать политической импотенцией», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Именно вышеназванными причинами можно объяснить инициированную украинской властью раздачу оружия случайным людям, среди которых немало уголовников, полагает эксперт. По его оценке, власть сама провоцирует разрастание хаоса, создавая вооруженные и совершенно не подконтрольные кому бы то ни было подразделения «территориальной обороны».

При этом очевидно, что в роли наиболее активных «защитников Украины» зачастую оказываются откровенные нацисты, добавил собеседник. «Зная о том, что творят неонацисты на Украине, наблюдая бессилие украинского государства, которое ничего с этим не может поделать – нельзя не отметить: РФ должна была вмешаться, чтобы остановить распространение националистических метастаз», – подчеркнул Мартынов.

«Думаю, что скоро операция по демилитаризации Украины будет завершена, и тогда встанет вопрос о и денацификации, – отметил эксперт. – Боевики-националисты, которых следует прямо называть военными преступниками, будут судимы и наказаны за то, что они творили на территории Украины». Впрочем, добавил Мартынов, не исключено, что часть из них попытается сбежать к своим западным покровителям, подобно бандеровцам, разгромленным в начале 1950-х годов.

«Факты, которые сейчас начинают вскрываться – в том числе по поводу биолабораторий вблизи российских границ, и по поводу возможности создания «грязных бомб», также должны стать предметом самого серьезного рассмотрения в процессе денацификации Украины», – отметил Мартынов. Но сейчас главное, по его мнению, остановить распространение хаоса и экстремизма.

На Украине зафиксирован чудовищный рост преступности, спровоцированный «украинской властью, которая без разбора вооружила жителей городов, радикально настроенных элементов, уголовников, досрочно освобожденных этой же преступной властью из мест заключения», констатировал в среду глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он же в комментарии RT 4 марта отмечал – центральная власть в Киеве практически утратила способность управления администрациями регионов. На фоне распада вертикали госуправления, в большинстве украинских городов бесчинствуют национальные батальоны так называемой территориальной обороны – по сути, «нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения», отметил Мизинцев.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, действующие по собственному усмотрению украинские военные и сотрудники спецслужб развязали террор против собственных граждан – без суда и следствия идут избиения и даже расстрелы тех, кто пытается спасти мирных жителей и вести переговоры с Россией. Так, есть указания на то, что за организацию переговоров между ВС РФ и украинскими военными был убит мэр Гостомеля Юрий Прилипко, «неизвестными патриотами» расстрелян мэр Кременной (Луганская область) Владимир Струк.

Сотрудники СБУ застрелили в центре Киева участника первого раунда переговоров с Россией, банкира Дениса Киреева – по подозрению в госизмене. Позднее появились версии о том, что в Киеве развернулась настоящая внутренняя война силовиков – сообщалось о связях Киреева с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Есть предположение, что Киреев был убит вместе с офицерами ГУР сотрудниками СБУ, выполнявшими приказ тех, кто не хочет договариваться с Москвой. В пятницу появились сообщения о том, что украинской полицией был убит экс-замначальника киевского главка СБУ Дмитрий Демьяненко.