 

В США намерены запретить импорт водки, алмазов и морепродуктов из России

11.03.2022, 18:33, Новости дня
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США приняли решение запретить импорт водки, морепродуктов и алмазов из России, сообщил президент страны Джо Байден.

Как сообщили в Белом доме, Байден подпишет указ, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия, передает ТАСС.

Страны G7 решили также ужесточить действия по конфискации активов российских олигархов. Байден добавил, что США, ЕС и G7 отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

В Белом доме подчеркнули, что страны G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе МВФ, передает РИА «Новости».

В пятницу сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.

Ранее Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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