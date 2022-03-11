 

В Eni заявили о планах по отказу от российской нефти

11.03.2022, 18:33, Новости дня
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Итальянская компания Eni планирует заменить нефть из РФ поставками с международного рынка, но действующие российские контракты останутся в силе.

«Eni приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России. Контракты на поставку, заключенные до нынешнего кризиса, остаются в силе. Тем не менее, Eni проводит коммерческую и логистическую оценку каждой партии груза. В 2021 году только 18% сырой нефти, перерабатываемой Eni, имели российское происхождение», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Там добавили, что Eni планирует компенсировать эти объемы закупками на международном рынке.

В пятницу в Eni заявили о намерении продать свою долю в газопроводе Blue Stream («Голубой поток»).

Ранее в Eni сообщали, что заключение новых контрактов на закупку российской нефти решено приостановить. Компания закупает российский газ на основе долгосрочных контрактов по формуле «бери или плати».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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