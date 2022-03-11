Вышло последнее интервью солиста “Отпетых мошенников” Тома Хаоса: “Мне очень жаль”

Этим утром стало известно о смерти солиста группы “Отпетые мошенники” Вячеслав Зинуров, известного под псевдонимом Том Хаос. Ему было 50 лет. Об обстоятельствах смерти артиста и последних днях его жизни мы писали здесь. Как оказалось, за сутки до трагедии Том дал интервью телеканалу МУЗ-ТВ, в котором снова рассказал о конфликте с коллегой по группе – Сергеем Амораловым. В прошлом году Хаос покинул коллектив после 25 лет совместного творчества, и вместе с другим экс-участником группы Гариком Богомазовым (он ушел из “Мошенников” в 2011-м) стал выступать под названием “бывшие” “Отпетые мошенники”. По словам Тома, лидер группы Аморалов забирал себе большую часть гонораров. Незадолго до смерти Хаос вместе с Гариком собирались судиться с Сергеем, о чем он говорил в телешоу на федеральном телевидении.

Я просто считаю, что надо бороться за имя. Человек действительно не дает нам выступать, хотя мы ему дорогу не перекрываем, – сказал он в последнем интервью. – С ним было очень тяжеловато разговаривать, особенно в последнее время. Когда я пытался с ним поговорить про гонорары, что происходит… с человеком что-то поменялось. Я доверял этому человеку, знал, что работаем по-честному, ездим вместе и испытываем одни и те же трудности. Снимаем клипы, все делаем напополам… Я думаю, и название должно было быть 50 на 50. Обсудил бы со мной.

Вячеслав Зинуров (Том Хаос)

Также артист впервые откровенно рассказал, почему несмотря на огромный авторский вклад и единоличное создание группы, все эти годы был вынужден оставаться в тени. Своим иском он хотел скорее добиться справедливости в споре, добавив, что сожалеет о разногласиях:

Несправедливо получается. Я готов бороться, потому что мне хочется, чтобы была справедливость… Наверное, для него считается, что деньги решают все. А мне кажется, что справедливость является самым главным фактором… Мне очень жаль, что это произошло. Потому что где-то в душе и в сердце я все равно уважаю этого человека, хотя даже у нас произошли такие вещи.